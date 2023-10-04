Почему нельзя сравнивать свои отношения с парами из соцсетей

Это портит и нервы, и атмосферу в семье.

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Эпоха социальных сетей привела к тому, что мы сознательно или нет сравниваем свою жизнь с тем, что видим на идеальных картинках. И путешествия уже не кажутся настолько яркими, квартира не такой уж уютной. А еще отношения… ведь у всех этих пар на снимках потрясающая романтика, страстные взгляды, а в подписях к фото — сплошное понимание, любовь и преданность.

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Однако за красивыми картинками часто таится совсем не приглядная правда. Вряд ли вы публикуете фото, сделанные во время ссор, бардак на кухне или то, как выглядите по утрам.

Помните, что так происходит даже у самых романтичных и счастливых пар: события, попавшие в социальные сети, тщательно отбираются, это не повседневная жизнь, а, скорее, исключение из правил. Возможно, вы видели истории, в которых влюбленные и счастливые еще вчера сегодня сообщали о расставании, не гнушаясь рассказывать грязные, шокирующие подробности.

Но, даже зная это, сложно перестать завидовать тому, что мы видим в социальных сетях. Для этого придется приложить некоторые усилия и провести работу над собой.

Проанализируйте, чему именно вы завидуете

Может, дело в том, что пары устраивают друг другу свидания, а вы с мужем давно никуда не выбирались? Или вы видите проявления чувств, а партнер — менее эмоциональный человек? Когда вы найдете источник зависти, сможете с ним разораться. Например, предложить любимому человеку создать традицией выход в свет пару раз в месяц.

Найдите хорошее

Если ваши отношения вполне гармоничны, но не дотягивают до идеальной картинки, сосредоточьтесь на хорошем. Супруг не посвящает вам страстных постов в соцсетях? Зато каждый день помогает с ребенком, по утрам делает кофе, а когда вы болели ни на минуту не отходил от вас, выполняя все просьбы и поручения. Чем больше вы будете «подсвечивать» счастливые моменты, тем гармоничнее и радостнее станут отношения.

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