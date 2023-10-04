Психолог назвала способ надолго сохранить чувства в паре

Единственный эффективный способ, чтобы чувства были, — это забота друг о друге и проявление любви через отдачу. Не ожидание, что мне дадут, а я отдаю, делаю это искренне и ставлю свои интересы и интересы партнера во главу угла, — подчеркнула специалист.

При этом, по ее словам, любящие отношения означают естественное желание, чтобы партнеру было хорошо, и исключают позицию «я ему сделаю — и он мне». Для сохранения чувств важно осознать ценность самого человека, принимать все его недостатки и особенности в разных ситуациях, проявляя все, что связано с заботой, любовью и поддержкой. При этом критику, оценки и осуждения нужно свести к минимуму.