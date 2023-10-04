7 признаков, что ваш партнер только притворяется счастливым

Есть подозрение, что ваш мужчина недоволен отношениями? Проверьте его по нашему чек-листу из семи пунктов и помните: если совпадений слишком много, они не случайны.

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Он всегда занят

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У него нет ни одной свободной секунды. Он вроде бы и рад уделить вам время, но завален работой. И даже дома в вашем присутствии всегда находит, чем заняться. Казалось бы, можно только порадоваться такому деятельному партнеру, но, если его дела стали предлогом, чтобы полностью вытеснить вас из жизни, возможно, это его способ соблюдать дистанцию и в то же время избегать скандала. В какой-то момент вы можете заметить, что занят он только для вас.

Не расстается с наушниками

Каким бы заядлым меломаном или фанатом подкастов ни был ваш парень, то, что его уши всегда для вас заняты, как минимум странно. Хорошо, если он откликается по первому зову, а если регулярно делает вид, что вас не слышал? Значит, вероятно, и не хочет вас слышать. Не стесняйтесь обращать на себя внимание и следите за реакцией — его истинный настрой поможет вычислить язык тела.

Дежурная улыбка

Если с лица вашего благоверного не сходит улыбка, можете даже не сомневаться, он с вами неискренен. Какие эмоции он прячет за искусственной радостью, еще предстоит разобраться, но ни один весельчак не будет на пике счастья 24/7. Так не бывает. Обратите внимание на глаза: если они не улыбаются (при этом появляются характерные морщинки в уголках) вместе с губами, эмоция наигранная.

Секс по просьбе

То, что мужчины думают только об интиме, — это лишь стереотип. Но если мужчина не думает о сексе совсем, следует разобраться, в чем причина. Если у него завал на работе, проблемы — одним словом, стресс, то можно не спешить бить тревогу по поводу сексуальной апатии. Но если близость изредка случается исключительно по вашей инициативе и без особого энтузиазма с его стороны, похоже, мужчина делает вам одолжение ради отсрочки от серьезного разговора о тупике в ваших отношениях.

Уклонение от разговоров

В продолжение предыдущего пункта добавим, что вялый секс в ответ на просьбу о близости лишь один из способов «заморозить» необъявленную войну между вами. Счастливый партнер захочет выяснить как можно скорее, в чем вы видите проблему, когда вы решитесь на важный разговор. Несчастливый, напротив, всегда найдет способ избежать серьезных обсуждений, потому что понимает, что находится в проигрышной позиции. Вероятно, он уже думал о расставании всерьез, но не смог на это решиться. Справедливости ради заметим, что иногда мужчинам нужно время, чтобы собраться с мыслями и сформулировать свою позицию. Возвращайтесь к прерванному разговору позднее.

Отговорки

Стоит вам заметить, что ваша вторая половинка не в настроении, и поинтересоваться самочувствием, как он выдает стандартные «все в порядке / хорошо / отлично»? Такое поведение может свидетельствовать об отсутствии доверия: вы не тот человек, которому он готов рассказать, что у него на душе. Бывает, что люди несчастливы, но уверяют в обратном, поэтому не стоит верить словам.

Вы бываете вместе только дома