Психолог рассказал, как учителям избежать профессионального выгорания

Педагоги больше остальных склонны к профессиональному выгоранию. Это связано с тем, что они вынуждены помогать молодому поколению и часто забывают о собственном ментальном здоровье. Об этом рассказал психолог-психотерапевт Тамерлан Заников.

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По его словам, находится все время в ресурсе невозможно. Нужно находить время для отдыха и соблюдать режим сна.

— Не надо строить из себя героя. Если тяжело, то нужно об этом сказать, если болеешь, то не надо ходить в школу, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Заников указал, что многие педагоги работают на износ, берут по полторы ставки и перегружают себя сверх нормы и устают. Специалист также отметил, что в России нужно готовить новый пласт педагогов, которые бы относились к ученикам как к равным себе людям.

В День учителя, 5 октября, в Ангарске труд педагогов решили увековечить в бронзе. В сквере напротив местного колледжа открыли памятник. Монумент создавали по инициативе самих учителей, передает ОТР.