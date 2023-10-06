Психолог рассказала, почему нельзя улыбаться через силу

Человек, улыбаясь через силу, создает внутри себя конфликт между настоящими чувствами и желанием продемонстрировать позитив. Об этом РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим .

«У человека может быть внутри буря эмоций: грусть, подавленность, гнев, страх, а он вынужден улыбаться. Естественно, заставлять себя нет смысла, если внутренне плохо. Но если человек улыбается через силу, то он этот конфликт только усиливает», — отметила Сулим.

По ее словам, если в состоянии напряжения у человека появляется желание продемонстрировать доброжелательность, лучше создать внутреннюю установку на то, что он отпустит напряжение по возможности. Также она советует думать, что улыбка является способом частично снять напряжение лично для себя. Это позволит не усугубить конфликт между настоящими чувствами и деланной улыбкой, объяснила эксперт.