Как понять, что ваши друзья мешают вам добиться успеха

Иногда очень сложно понять, что наше ближайшее окружение может быть чуть ли не основной причиной того, что вы «топчетесь на месте» и никак не можете добиться поставленных целей. Чтобы распознать токсичных персонажей в кругу друзей, важно вовремя заметить тревожные «звоночки», и мы собрали их в нашем топе.

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Друзья пытаются обесценить ваши достижения

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Когда мы ловим волну успеха, хочется поделиться радостью с самыми близкими. К кому мы бежим? Правильно, к лучшей подруге или близкому родственнику. Как на подобные позитивные проявления реагируют ваши любимые? Если вы слышите, что вам просто повезло/у вас была слабая конкуренция/вас пожалели и т. п., подумайте, стоит ли вообще поддерживать контакт с таким человеком, ведь негатив от важных для нас персон может убить вдохновение и подкосить самооценку. В этом случае вы уже точно ничего не добьетесь из того, что запланировали.

Они воодушевляются вашими провалами

Наверное, нет ничего хуже друга, который радуется вашим проигрышам. Такой человек буквально питается вашим плохим настроением, а все потому, что в большинстве случаев эти люди и сами переживают непростое время, пытаясь справиться со стрессом, и чужая тревога и проблемы становятся для них источником позитива, как ни странно. Мол, не только я такой неудачник. И снова вопрос, а зачем вам такие «приятели»?

Друзья подстегивают вашу неуверенность

Все мы знаем хотя бы одного человека в своей жизни, который вместо того, чтобы поддержать, лишь сильнее раззадоривал: «Ты прав, не пытайся, у тебя ничего не получится, ты же сам знаешь». Это последнее, что хочется услышать на этапе сомнения, особенно когда речь идет о серьезных переменах в жизни. Помните, что многие просто боятся подняться на тот уровень, к которому стремитесь вы, и пытаются задержать вас на одном месте. Не поддавайтесь и сократите такое общение до минимума.

Они ставят себя в пример

«Вот на меня посмотри, я ни к чему не стремлюсь и у меня все отлично. А тебе что не сидится?» — еще одна топ-фраза от токсичного друга с проблемной самооценкой.