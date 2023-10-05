Беспричинные страхи и тревога: причины и что делать

Почему люди думают о возможных несчастных случаях или стихийных бедствиях, когда лично им и прямо сейчас они не угрожают?

© Чемпионат.com

Вокруг нас сформировалось информационное поле, которое регулярно становится источником огромного количества страхов, и мы ничего не можем с ними поделать – ни победить, ни убежать. Получается, что внешние стимулы для стресса и тревоги есть, а справиться с ними при помощи каких-то активных действий мы неспособны.

Видео дня

Откуда берутся страхи?

В основе таких страхов часто лежат события, вероятность наступления которых довольно мала. Это могут быть стихийные бедствия, несчастные случаи или пожары. На фоне каких-то старых воспоминаний, после просмотра фильмов или чтения новостей всё больше людей начинают бояться их даже тогда, когда объективной угрозы нет. Поэтому, казалось бы, вполне естественный страх перед огнём или физическим нападением принимает гипертрофированные формы. Люди начинают испытывать тревогу, у них появляются нарушения сна, учащается сердцебиение.

Иногда эта боязнь становится навязчивой и серьёзно ухудшает качество жизни: человек по несколько раз возвращается домой, чтобы проверить электроприборы, паникует при виде машины скорой помощи, постоянно мониторит сводки новостей.

Отчего так происходит? В первую очередь оттого, что страх перед несчастным случаем или стихийным бедствием не рационализирован. Это значит, что он строится на ощущении «Я беспомощен», «Я ничего не смогу сделать», «Не буду об этом говорить, вдруг сбудется». Для борьбы с таким страхом нужно его проговаривать, а также подготовить чёткий план действий на случай экстренной ситуации. То есть, чтобы преодолеть страх, мы, как и в случае с реальной опасностью, должны вступить с ним «в борьбу». Только она будет немного другого характера.

Как бороться с беспричинными страхами?

1. Ответьте себе на вопросы: «Почему я этого боюсь?», «Какая вероятность такого события?», «Что самого страшного может случиться, если это произойдёт?». Страх – это эмоция. Он не поддаётся логике, а такой мини-анализ позволит перевести его в рациональное русло и увидеть, насколько он всё-таки преувеличен.

2. Соберите побольше информации, связанной с вашим страхом. Например, посмотрите статистику, изучите причины и географию тех или иных стихийных бедствий. Продумайте свой план действий на случай, если ЧП всё же случится.

3. Если волна тревоги всё-таки накрыла, используйте старые добрые дыхательные практики. Какие? Например, техника «дыхание по квадрату». При ней мы на четыре счёта делаем вдох, потом осуществляем задержку также на четыре счёта. Далее следует выдох и задержка после него, которые также должны уложиться в четыре счёта. Это дыхание поможет переключить внимание со страха и не удариться в панику.