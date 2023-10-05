Как онлайн-знакомства влияют на браки

Способ знакомства может оказывать влияние на удовлетворенность браком и его стабильность. Такой вывод следует из исследования, проведенного учеными из университетов штата Аризона и штата Мичиган. Работа опубликована в журнале Computers in Human Behavior.

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Ученые провели онлайн-опрос среди 923 супругов, которые уже достигли возраста 18 лет. Половина из них познакомилась со своим будущим супругом через онлайн-платформы знакомств, другая половина познакомилась через друзей, родственников, коллег или в ночных клубах. Участникам исследования было предложено оценить соответствие своего супруга их ожиданиям в отношениях. Исследование показало, онлайн-пары менее удовлетворены своим браком. Среди влияющих на это факторов ученые отметили дискриминацию и неприятие со стороны общества.

Также они ощущают меньшую поддержку от своих друзей и родственников, и это может отразиться на их отношениях. Уровень одобрения положительно сказывается на уровне любви, удовлетворенности и преданности внутри пары.

Специалисты также заметили, что в последние десятилетия знакомства через интернет стали распространенными. Особенно это касается представителей поколения Z в возрасте от 18 до 29 лет.