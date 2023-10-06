5 причин, по которым нам ежедневно нужен физический контакт

Физический контакт часто неправильно интерпретируется, поскольку это не обязательно просто переживания под одеялом. Это никогда не было и никогда не будет единственной формой контакта между двумя людьми.

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Люди всегда ощущали потребность в физическом контакте, что побуждало их искать различные социальные взаимодействия. Как только вы испытаете пренебрежение или лишение физического контакта с другим человеком вы понимаете, насколько глубоким может быть одиночество.

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Конечно, другие чувства, такие как зрение, слух, вкус и обоняние, также играют важную роль в нашей повседневной жизни. Однако есть доказательства того, что физическое прикосновение оказывает особенно положительное влияние на психическое благополучие людей.

Это связано с тем, что во время физического контакта с другим человеком ваш мозг высвобождает полезные химические вещества, которые путешествуют по всему телу, помогая укрепить эмоциональные связи и вызывая ощущение привязанности.

Сегодня мы расскажем вам о 5 главных причинам, почему для нас так важен физический контакт.

1. Для оздоровления

Прикосновение может сыграть роль в исцелении после перенесённой травмы. Существует хорошо известная практика под названием «терапевтическое прикосновение», которая используется в различных методах лечения, таких как массаж, хиропрактика, иглоукалывание и многие другие, где физический контакт используется для снятия стресса и ускорения выздоровления.

Если вы пережили травмирующий опыт и находитесь в процессе исцеления, может быть полезно позволить другим людям поддержать вас и разделить с вами эмоциональное бремя. Это поможет вам почувствовать себя легче и свободнее. Человеческое общение через прикосновение может иметь значительную терапевтическую силу.

2. Физический контакт нужен для хорошего самочувствия

Как описано выше, тактильный контакт может очень помочь людям, которые постоянно думают негативно. Если вы человек с высоким уровнем отрицательной энергии, при физическом контакте с другими людьми может возникнуть ощущение, будто они передают свою положительную энергию в ваше тело.

Люди каким-то образом могут почувствовать всю вашу боль, просто прикоснувшись к вам. Это похоже на то, как будто вы выражаете негативные чувства вне себя. Так не должно быть.

3. Для других

Прикосновение способно укрепить связи с окружающими вас людьми, особенно с теми, кто искренне хочет, чтобы вы добились успеха в жизни. Это средство связи и взаимопонимания, предполагающее определённую уязвимость.

Делясь своими эмоциями и чувствами посредством физического контакта, мы можем глубже соединиться друг с другом. Вы можете подумать, что в этом нет необходимости, но на самом деле это может быть полезно для снижения стресса и укрепления отношений.

4. Для личных нужд

Если вы умеете правильно выражать свои мысли, физическое прикосновение может дать вам именно то, что вам нужно в данный момент. Просто положив руку кому-то на плечо во время разговора, вы почти вынуждаете вас смотреть ему в глаза.

Прикосновение к лицу собеседника даёт ему понять, что вы хотите его внимания. Если у вас возникли проблемы с общением с людьми или самовыражением, попробуйте прикоснуться к ним при общении в следующий раз.

5. Физический контакт полезен для общения

Язык тела оказался одним из самых важных языков в мире. Важно, чтобы мы передавали свои намерения посредством языка тела, а также физического прикосновения. Например, объятиями.

Язык вашего тела показывает, что вы хотите, чтобы этот человек чувствовал себя в безопасности, был желанным, любимым и т. д., и он почувствует именно эти эмоции через ваши прикосновения.

Если вы предпочитаете, чтобы к вам не прикасались другие, возможно, сейчас самое время попробовать это. Есть много способов получить ежедневную дозу тактильного контакта. Если у вас ещё нет романтических отношений, вы также можете найти их через своих друзей и семью.

Физический контакт играет очень важную роль в повседневной жизни, избегать его было бы очень глупым решением.

Почему физический контакт так важен?

Тактильный контакт важен по нескольким важным причинам как физическим, так эмоциональным и социальным.

Прикосновение — мощная форма невербального общения. Оно позволяет выразить эмоции, чувства привязанности, комфорта, поддержки, тепла и близости.

Физический контакт, такой как объятия, ласки или массаж, стимулирует выброс эндорфинов и окситоцина, которые уменьшают стресс, облегчить боль, снизить кровяное давление и улучшить общее самочувствие. Прикосновение укрепляет социальные связи и межличностные отношения. Оно способно помочь выстроить доверие, взаимопонимание и укрепить романтические, семейные и дружеские отношения.

Тактильный контакт имеет важное значение для развития младенцев. Младенцев необходимо держать на руках, обнимать и кормить грудью, чтобы они развивались эмоционально и физически здоровым образом. Прикосновение устраняет чувство одиночества. Когда люди чувствуют себя одинокими, простой жест, такой как рукопожатие, объятие или рука на плече, может напомнить им, что их любят и поддерживают.

Прикосновение — один из основных способов выражения привязанности и любви к другим. Оно укрепляет романтические отношения и создаёт крепкие семейные узы. Прикосновение — важный элемент социального общения. Оно может передавать сигналы дружбы, уважения, признательности и других социальных чувств.

Когда кто-то переживает период горя или потери, прикосновение, например, объятие или плечо, на котором можно поплакать, может обеспечить большой эмоциональный комфорт.

Прикосновения могут помочь вызвать состояние глубокого расслабления. Массаж и другие формы тактильного контакта часто используются для снятия стресса и расслабления. В некоторых ситуациях физический контакт можно использовать для выражения солидарности, товарищества или поддержки какого-либо дела или движения.