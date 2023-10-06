Влюбиться в Серкана Болата: чем опасны парасоциальные отношения

В какой-то момент жизни почти каждый испытывает сильные эмоции к персонажу фильмов, сериалов, книг. Конечно, часто это происходит в юности, но иногда влюбленность в выдуманного героя случается во вполне осознанном возрасте. Так, девушки сравнивают своего избранника с идеальным Серканом Болатом, Тони Старком или мистером Дарси. Сравнение выходит неудачным, поэтому так хочется погрузиться в пусть и нереальные, но такие притягательные эмоции к выдуманному парню.

© Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

В психологии у этого явления есть термин — парасоциальные отношения. При этом эксперты считают, что им гораздо чаще подвержены женщины. И возраст у влюбленной девушки может быть любой.

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Почему мы влюбляемся в героев кино и книг?

Прежде всего, парасоциальные отношения — это вид привязанности, который зависит от времени. То есть, чем дольше вы пробыли с этим персонажем, тем сильнее эмоции. Поэтому мы чаще влюбляемся в героев сериалов и книг, чем фильмов.

Психологи считают, что нам нравятся персонажи, которых мы хотели бы встретить в реальной жизни, но вероятность этого стремится к нулю. Поэтому такую ветку развития событий можно проигрывать в мыслях, представляя, что кто-то испытывает к вам такие сильные чувства, что готов пожертвовать временем, деньгами и даже жизнью ради любви.

Так, невероятная популярность турецких сериалов обусловлена эмоциональной привязанностью к главным героям. Они похожи на рыцарей без страха и упрека, всегда потрясающе выглядят, всегда галантны, а еще умеют решать любые проблемы своих возлюбленных. Разве кто-то отказался бы оказаться на месте девушки, которую любят так страсно и самозабвенно?

К тому же, нейробиологи выяснили, что персонажей сериалов, фильмов, книг мы не воспринимаем, как выдуманных. Эмпатия к таким героем вполне реальна и происходит из тех же зон мозга, которые задействуются, когда мы сопереживаем друзьям и близким.

Наш мозг позволяет не просто посмотреть на события произведения со стороны, но и прожить их, а значит, испытать определенные эмоции к каждому герою.

Что делать с парасоциальными отношениями?

Важно, чтобы влюбленность в выдуманного героя не мешала вашей реальной жизни. Но часто происходит именно так. Конечно, персонажи придуманных историй (особенно, если речь идет о романтических героях) специально создаются невероятно привлекательными. Если вы свободны, то одержимость таким Рэтом Батлером или Джоном Сноу может мешать устроить личную жизнь: зачем знакомиться с мужчинами, которые не дотягивают до идеала?

Да и на существующие отношения парасоциальный роман способен повлиять негативно: пока любимый, но такой обычный муж просит пожарить котлет и погладить рубашку, Джон Сноу ради любимой отправился завоевывать Королевскую Гавань.

Выпишите, почему такой персонаж не может существовать, почему такие отношения нельзя воплотить в реальности (самый очевидный момент — в книгах и фильмах нет быта, а он занимает огромную часть жизни).