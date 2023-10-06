8 мест для свидания, которые выдают намерения мужчины лучше слов

Первые свидания могут подсказать, чего ждать от отношений. Рассказываем, какой вариант предвещает скорое замужество, а какой — потерю времени и головную боль.

© Super.ru

Кинотеатр

Видео дня

Приглашение в кинотеатр, особенно на первом свидании, говорит о том, что парень застенчив и, вероятно, не слишком разговорчив. Очевидно, что большая часть времени уйдет на просмотр фильма, если повезет, общаться вы будете уже после. Есть и существенный плюс: вам не придется изобретать тему для разговора, ведь как минимум одна уже есть — собственно, фильм. Если за киносеансом последует прогулка или ужин, вы все равно сможете узнать друг друга получше. А если мужчина спешит ретироваться сразу после сеанса — к отношениям он не готов.

Торговый центр

Поход по магазинам не самая лучшая идея для свидания, но легкомысленный нарцисс с этим наверняка не согласится. Как вы уже догадались, выбор шопинга в качестве совместного времяпрепровождения с девушкой характеризует парня не самым лучшим образом. Такой мужчина, похоже, ставит личную эффективность и многозадачность превыше общения. По крайней мере на данном этапе вы не настолько ему дороги, чтобы отказаться от похода за покупками. Если вы согласились на такую встречу, не стесняйтесь присмотреть что-то для себя. Должен же быть в таком свидании хоть какой-то смысл.

Стадион

Если мужчина зовет вас на спортивное мероприятие, будьте готовы бороться за его внимание: происходящее на поле (или где бы то ни было) в какой-то момент может заставить его позабыть о спутнице в вашем лице. Но в то же время фанаты большой игры, как правило, умеют открыто выражать свои эмоции и, будучи экстравертами, легко становятся душой любой компании. Если вы разделяете его интерес — отлично. Если нет — задумайтесь, готовы ли терять его на время важных матчей.

Ресторан

Не самый креативный вариант, как и ваш потенциальный партнер. Но стоит отдать ему должное: мужчина не боится взять ответственность за вас на себя (если, конечно, не предложил вам разделить счет) и понимает, что главная ценность встречи — возможность сблизиться с вами посредством старой доброй беседы. Если ему удалось угадать ваш вкус, можете считать это хорошим знаком. Возможно, кавалер удивит вас в следующий раз, когда вы «проговоритесь», что мечтаете научиться танцевать сальсу или кататься на коньках.

Музей

Перспектива встречи в музее может показаться вам скучной, но рекомендуем дать парню шанс. Возможно, вас ждет одно из самых увлекательных свиданий в жизни. Ваш потенциальный избранник, вероятно, любит учиться. И главное — делиться своими открытиями с вами для него настоящее удовольствие. Музей — отличное место для отвлеченной, но в то же время глубокой беседы. Так он узнает больше про ваш склад ума и особенности характера. А количество бывших и профессию вы еще успеете обсудить.

Ночной клуб

Свидание с «королем вечеринок» в его естественной среде обитания сразу должно насторожить. В лучшем случае он хочет вас впечатлить умением двигаться на танцполе, в худшем — рассчитывает вас попросту напоить, так что будьте настороже. Очевидно, что общение не в приоритете: разговор под громкую музыку — то еще испытание. Либо он пытается склонить вас к интиму, либо таким образом устроил вам проверку. В любом случае стоит помнить о самоконтроле, раз уж вы пошли на авантюру в виде свидания в клубе.

Парк

Ничто не мешает вам заподозрить любителя природы в желании сэкономить, но если вы искренне любите прогулки на свежем воздухе и активный отдых, то, возможно, он ваша судьба. Стоит отдать мужчине должное: он не боится домыслов и готов уделить вам все свое внимание вдали от суеты. За время прогулки вы точно узнаете друг друга получше. Кроме того, ваш избранник энергичен и обладает крепким здоровьем. А скряга ли он, который ни за что не угостит вас ужином, вы сможете понять позже.

Семейное застолье