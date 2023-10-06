8 мест для свидания, которые выдают намерения мужчины лучше слов
Первые свидания могут подсказать, чего ждать от отношений. Рассказываем, какой вариант предвещает скорое замужество, а какой — потерю времени и головную боль.
Кинотеатр
Приглашение в кинотеатр, особенно на первом свидании, говорит о том, что парень застенчив и, вероятно, не слишком разговорчив. Очевидно, что большая часть времени уйдет на просмотр фильма, если повезет, общаться вы будете уже после. Есть и существенный плюс: вам не придется изобретать тему для разговора, ведь как минимум одна уже есть — собственно, фильм. Если за киносеансом последует прогулка или ужин, вы все равно сможете узнать друг друга получше. А если мужчина спешит ретироваться сразу после сеанса — к отношениям он не готов.
Торговый центр
Поход по магазинам не самая лучшая идея для свидания, но легкомысленный нарцисс с этим наверняка не согласится. Как вы уже догадались, выбор шопинга в качестве совместного времяпрепровождения с девушкой характеризует парня не самым лучшим образом. Такой мужчина, похоже, ставит личную эффективность и многозадачность превыше общения. По крайней мере на данном этапе вы не настолько ему дороги, чтобы отказаться от похода за покупками. Если вы согласились на такую встречу, не стесняйтесь присмотреть что-то для себя. Должен же быть в таком свидании хоть какой-то смысл.
Стадион
Если мужчина зовет вас на спортивное мероприятие, будьте готовы бороться за его внимание: происходящее на поле (или где бы то ни было) в какой-то момент может заставить его позабыть о спутнице в вашем лице. Но в то же время фанаты большой игры, как правило, умеют открыто выражать свои эмоции и, будучи экстравертами, легко становятся душой любой компании. Если вы разделяете его интерес — отлично. Если нет — задумайтесь, готовы ли терять его на время важных матчей.
Ресторан
Не самый креативный вариант, как и ваш потенциальный партнер. Но стоит отдать ему должное: мужчина не боится взять ответственность за вас на себя (если, конечно, не предложил вам разделить счет) и понимает, что главная ценность встречи — возможность сблизиться с вами посредством старой доброй беседы. Если ему удалось угадать ваш вкус, можете считать это хорошим знаком. Возможно, кавалер удивит вас в следующий раз, когда вы «проговоритесь», что мечтаете научиться танцевать сальсу или кататься на коньках.
Музей
Перспектива встречи в музее может показаться вам скучной, но рекомендуем дать парню шанс. Возможно, вас ждет одно из самых увлекательных свиданий в жизни. Ваш потенциальный избранник, вероятно, любит учиться. И главное — делиться своими открытиями с вами для него настоящее удовольствие. Музей — отличное место для отвлеченной, но в то же время глубокой беседы. Так он узнает больше про ваш склад ума и особенности характера. А количество бывших и профессию вы еще успеете обсудить.
Ночной клуб
Свидание с «королем вечеринок» в его естественной среде обитания сразу должно насторожить. В лучшем случае он хочет вас впечатлить умением двигаться на танцполе, в худшем — рассчитывает вас попросту напоить, так что будьте настороже. Очевидно, что общение не в приоритете: разговор под громкую музыку — то еще испытание. Либо он пытается склонить вас к интиму, либо таким образом устроил вам проверку. В любом случае стоит помнить о самоконтроле, раз уж вы пошли на авантюру в виде свидания в клубе.
Парк
Ничто не мешает вам заподозрить любителя природы в желании сэкономить, но если вы искренне любите прогулки на свежем воздухе и активный отдых, то, возможно, он ваша судьба. Стоит отдать мужчине должное: он не боится домыслов и готов уделить вам все свое внимание вдали от суеты. За время прогулки вы точно узнаете друг друга получше. Кроме того, ваш избранник энергичен и обладает крепким здоровьем. А скряга ли он, который ни за что не угостит вас ужином, вы сможете понять позже.
Семейное застолье
Если мужчина просит сопроводить его на семейное торжество, то это верный признак серьезного подхода к отношениям. Он ищет долгосрочного союза и не хочет тратить время на легкомысленный роман. Формат свидания не для слабонервных. С другой стороны, у вас есть уникальная возможность познакомиться с его семьей в статусе подруги, а не невесты. Не забывайте, что мужчина обязательно сделает выводы из того, как вы общались с его семьей. Поэтому, если вечер прошел благополучно и вы отлично поладили с его родней, ждать годами предложения, вероятно, не придется.