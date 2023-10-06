Психолог рассказала, как общаться с родственниками на острые темы

Общаясь со старшими родственниками на острые темы, важно не злиться на них и понимать, что все люди разные, из-за чего взгляды на одну ситуацию могут сильно отличаться, посоветовала психолог Екатерина Боровец. В беседе с LIFE.ru специалист уточнила, что стоит учиться аккуратно обсуждать вопросы, которые могут стать камнем преткновения.

© unsplash.com

Она отметила, что часто молодежь вступает в конфликт со старшими родственниками из-за работы. Психолог подчеркнула, что взрослые всегда переживают за стабильность своих детей и внуков, поэтому новости о смене профессиональной деятельности вызывают у них дискомфорт.

Видео дня

Старшее поколение часто переживает за стабильность: для пожилых людей важно, чтобы у детей и внуков была хорошая работа и регулярный доход. Поэтому дискомфорт могут вызвать новости о ваших профессиональных переменах, — пояснила Боровец.

По словам специалиста, избежать подобного конфликта можно, если доступным языком рассказать о своей профессии. При этом лучше не использовать сложные термины, которые могут оказаться непонятными для старших, а объяснить ключевые рабочие обязанности простыми словами, рассказав, какую пользу эта деятельность приносит людям.

Также дискомфорт у старшего поколения могут вызывать интернет, гаджеты и новые технологии. Психолог советует не подшучивать по этому поводу и не игнорировать родственников. Лучше всего научить старших ориентироваться в цифровом пространстве. Например, можно обучить их пользоваться видеосвязью.

Еще одной частой темой споров является воспитание детей. Боровец подчеркнула, что каждый считает себя в этом вопросе правым. Чтобы не создавать лишние конфликты, стоит прислушаться к мнению старших. Иногда для молодых родителей эти советы действительно могут оказаться полезны, пояснила психолог.