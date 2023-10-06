Психолог объяснила, почему вредно улыбаться через силу

Кандидат психологических наук Софья Сулим призвала россиян не стараться улыбаться через силу. По ее словам, это негативно сказывается на психике и вызывает внутренний конфликт.

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«Улыбаться через силу – это создавать внутри конфликт между теми чувствами, которые есть, и желанием продемонстрировать позитив», – отметила врач.

Если же заставлять себя улыбаться, то внутренний конфликт только усиливается и создает еще большее внутреннее напряжение. Поэтому специалист советует россиянам стараться в такие моменты выбирать нейтральное выражение лица. Это снизит напряженность и при этом не будет стоить столько внутренних сил. При этом Софья Сулим добавила, что любой человек может научиться улыбаться естественно, от души.

«Можно приучить себя к улыбке, но не к американской деланной, а к очень естественной, природной. Когда проходите мимо зеркала, старайтесь каждый раз улыбнуться себе в отражение», – советует психолог.