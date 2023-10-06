Стратегии, которые помогут справиться со стрессом

Существуют особые стратегии, которые могут помочь справиться с деструктивным стрессом. Шопинг — один из методов. Подробнее «Клопс» рассказал психотерапевт Игорь Реверчук.

© ru.123rf.com

У стресса есть несколько фаз. Первая — это тревога и страх. Человек начинает циклично обдумывать события, связанные с источником стресса, что мешает двигаться дальше. Следующая фаза подразумевает агрессию и гнев, когда мы боремся с проблемой. И наконец третья — усталость, когда эмоциональное и физическое истощение не даёт продолжить какую-то деятельность.

«Эти эмоции, во-первых, дезорганизуют внимание, чтобы ты дальше продуктивно продолжал работу, учёбу. С другой стороны, эти эмоции зацикливают тебя на переживаниях именно связанных со стрессовой ситуацией», — говорит Реверчук.

Во время первой стадии избыток таких ощущений помогают подавить определённые стратегии, их совокупность называют копингом. Один из способов — отвлечься на что-то позитивное. Прогулки, работа в саду, массаж головы или новая стрижка помогают восстановить психологическое равновесие.

Копинг может включать в себя общение с близкими, физическую активность, поддержку психологов и психотерапевтов. Умеренный и разумный шопинг также может стать частью стратегии. Покупка одежды — замечательный способ отвлечься, переключить внимание и расслабиться. Но важно помнить, что это не должно стать зависимостью.

Чтобы не спровоцировать шопоголизм, нужно придерживаться нескольких простых правил: