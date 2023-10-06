Как перестать тратить деньги впустую, когда их не хватает

Разбираемся вместе с бизнес-психологом.

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Одолжить деньги до зарплаты у знакомых, обратиться в банки или микрозаймовые организации для покупки очередной не совсем необходимой вещи становится для некоторых привычкой. Порочный круг засасывает: чтобы расплатиться по прошлым счетам, приходится брать всё новые и новые кредиты. Люди не замечают, что становятся заложниками ситуации, выйти из которой не так просто.

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Краткосрочное или ипотечное кредитование для покупки имущества или развития бизнеса может быть оправданно в случае точных расчётов своего финансового положения. Но стоит всегда понимать, что переплата процентов, особенно в течение нескольких лет, станет серьёзным бременем для личного бюджета. Особенно если человек не имеет постоянного источника дохода.

Когда ситуация становится патовой, заёмщик не может выплатить очередной платёж по кредиту, возникают психологические проблемы. Из-за постоянного напряжения и мыслях о деньгах появляются раздражительность, депрессивное состояние. Человек входит в состояние протяжённого стресса, что сказывается в дальнейшем на качестве его жизни. Разберёмся, почему так происходит.

Организм, который находится в постоянном стрессе, испытывает колоссальную нагрузку. В крови вырабатывается гормон адреналин, а это мешает нормальной функциональности иммунной системе. Человек, таким образом, становится уязвимым для бактерий и вирусов.

Люди, находящиеся под гнётом кредита и невозможности его выплатить, теряют спокойствие и не могут комфортно отдыхать. Их мысли постоянно заняты идеями, как и где достать очередную сумму для выплаты займа. Некоторые начинают страдать бессонницей. Портятся отношения с близкими, человек становится чересчур эмоциональным и нервным.

Почему люди загоняют себя в долги?

Существует несколько причин, по которым люди берут необдуманные кредиты. В первую очередь это внутренние проблемы, сформировавшиеся ещё в детстве.

1. Низкая самооценка

Неуверенные в себе люди часто пытаются компенсировать свои комплексы материальными благами. Они считают, что успешность можно продемонстрировать визуально. Стараются стать похожими на других, купить новый телефон или модную одежду, даже если это не соответствует их реальным потребностям и возможностям.

Чтобы соответствовать внешности успешного, по их представлениям, человека, такие люди без раздумий влезают в кредиты, покупают брендовые вещи, дорогие автомобили. Они считают, что материальные предметы поднимут их статус в глазах других и вернут самоуважение. Но такой способ решения проблемы не работает: он не устраняет причину подобного поведения — низкую самооценку.

2. Неумение распоряжаться деньгами

Люди, которые не умеют планировать свои расходы, ограничивать излишние траты и откладывать деньги на будущее, часто попадают в сложные финансовые ситуации. Они сталкиваются с тем, что не могут заплатить за текущие потребности, и ещё глубже попадают в кредитную кабалу при возникновении непредвиденной ситуации.

В обоих случаях они берут в долг у знакомых или обращаются в микрозаймовые организации, чтобы закрыть свои дыры в бюджете. Таким образом, только увеличивают свою финансовую зависимость и углубляют негативное финансовое состояние.

3. Повышенная импульсивность

Третья проблема связана с желанием получить всё и сразу. Некоторые люди, особенно молодые, не могут отказать себе в прихотях. Поддаются воздействию рекламы и не способны отложить покупку до лучших времен или накопить на неё.

Человек, обладающий этим типом личности, часто берёт кредиты, чтобы удовлетворить свои потребности здесь и сейчас, не задумываясь о последствиях своих решений, о том, как это повлияет на их жизнь в будущем.

Люди, которые не умеют контролировать эмоции и импульсы, легко поддаются соблазнам и не могут отказать себе в удовольствиях. Они не способны выделить важное, не умеют отличать нужное от желаемого, реальный успех от иллюзорного. Для решения этой проблемы необходимо работать над своим психологическим состоянием, чтобы устранить недостаток самоконтроля и самодисциплины.

4. Жажда адреналина

Стремление к риску и азарту также может стать причиной желания брать необдуманные кредиты. Люди, которые любят острые ощущения, испытывают судьбу и надеются на удачу, часто копят долги. Как правило, они спускают деньги в азартных играх или инвестируют в сомнительные проекты. Людям, которые спускают деньги в онлайн-казино, не хватает сильных эмоций и адреналина.

Они скучают в рутине обычной жизни и ищут способы получить удовольствие и возбуждение от рискованных действий. Игровая зависимость часто толкает в финансовую ловушку и кредитную кабалу, поскольку игроки игнорируют потенциальные опасности и последствия своих решений, фокусируясь на моментальной награде.

За каждой названной причиной долгов стоит реальная проблема, которую стоит решать психотерапевтическими методами. Чтобы выбраться из неё, необходимо работать над своими мышлением, эмоциями, поведением, ценностями и целями.

Человеку важно научиться управлять своими деньгами, планировать бюджет, откладывать деньги на будущее, отказываться от лишних трат и жить по средствам. Для этого пригодятся навыки развития самооценки, самодисциплины, самоконтроля и ответственности.

Что делать, если вы попали в кредитную ловушку?

Если всё же не удалось избежать финансовых проблем и негативная привычка брать займы появилась, стоит взглянуть на жизнь под другим углом. Можно расписать чёткий порядок действий погашения кредитов.

1. Сфокусируйтесь на позитивных мыслях. Не стоит нагнетать и накручивать себя негативными установками и страхами. Попробуйте получить удовольствие от покупки, на которую был взят кредит. Отрицательные мысли ещё больше усугубят проблему.

2. Начинайте искать варианты дополнительного заработка. Сделать это будет гораздо проще, когда мысли будут находиться в уравновешенном состоянии.

3. Займитесь спортом. Физическая активность помогает отвлечься и освободить голову, снять нервное напряжение. Прилив кислорода также положительно скажется на общем самочувствии и внутреннем в первую очередь.