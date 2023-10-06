Как организовать домашнее свидание

Промозглый вечер — отличный шанс стать ближе.

© Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"

Когда на улице завывает ветер, накрапывает дождь, а холод забирается под куртку, выходить из дома совсем не хочется. Но это вовсе не значит, что осень — не время для романтики.

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Устройте для возлюбленного свидание дома, в самой комфортной и теплой обстановке.

Продумайте атмосферу

Романтика состоит из мелочей: освещения, звуков, ароматов. Приберитесь в квартире, зажгите ароматические свечи или лампу с любимыми эфирными маслами, приглушите свет. Такая обстановка поможет расслабиться и настроиться на теплое общение. Позаботьтесь о меню: за вкусной едой гораздо приятнее болтать. Подумайте, какие легкие блюда нравится вашему мужу. Отличный вариант — доставка готовой еды, так вы не устанете у плиты, а будете бодрой и активной.

Подумайте, чем вы займетесь

Есть десятки вариантов интересного времяпровождения дома. Если вы соскучились по ощущению безопасности, детской беззаботности, постройте шалаш из одеял и подушек, принесите в него гирлянду, ноутбук и любимые лакомства. Включайте теплый, уютный фильм и обнимайтесь.

А может, хочется помечтать? Приготовьте блокнот, ручки или фломастеры, придумайте, как будет выглядеть ваша жизнь через 5 лет или десять лет. Куда бы вы хотели отправиться в путешествие, где мечтаете жить, сколько хотите детей, а домашних животных? Дайте волю фантазии. «Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться…»

Можно принять ванну вместе, укутать друг друга в полотенца и намазать душистым кремом.

Больше тактильности

Свидание — всегда повод проявить чувства. Старайтесь касаться друг друга, обниматься. Вспомните, когда вы в последний раз целовались, как подростки? Пора исправить это упущение.

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