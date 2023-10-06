Тренд «тихая жизнь»: как он поможет стать счастливой

Эту технику может освоить каждый, но вот захочет ли.

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Согласитесь, на сегодняшний день, многие из нас в постоянном цейтноте. Балансируем между семьей и работой, домашними и профессиональными делами. При этом даем себе возможность лишь чуть-чуть передохнуть, а завтра снова в бой.

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На фоне подобного марафона многие разучились расслабляться. Более того, их гложет чувство вины за минуты «ничегонеделания». Такие забеги на длинные дистанции приводят к эмоциональному выгоранию, депрессиям и стрессам.

Тренд, запустившийся в соцсетях под названием «тихая жизнь», призван научить людей расслабляться и снова почувствовать вкус жизни.

Что такое «тихая жизнь»

«Драмкружок, кружок, кружок по фото, а еще мне петь охота», — эти строчки из стихотворения Агнии Барто олицетворяют все нашу жизнь. Где яркие примеры того, что нужно успеть сделать за один день, щедро демонстрируются в соцсетях.

«А то можно что-то не успеть, не стать успешным, потерять прибыль, упустить возможности», — скажут в комментариях тому, кто фитнесу в субботу утром после тренинга по личностному росту предпочтет просто поваляться в постели под сериал.

«Наше общество давит на нас, заставляет делать больше, чем мы можем и должны. А тех, кто хочет уделить время себе и ничего не делать, обвиняют в том, что они не реализуют свой потенциал, их время уходит. Но, кто сказала, что мы кому-то что-то должны, если эта не касается рабочих проектов?», — задает резонный вопрос тренер по личностному росту, психолог Эмили Баттон.

«Тихая жизнь» идет в противовес этой гонке. Тренд романтизирует простые радости, нам всем необходимо замедлится, чтобы полноценно жить. Что подразумевается под этим. Например, отключится от соцсетей, поваляться с книжкой на диване. Долго и полноценно погулять с собакой. При этом важно не обвинять себя в том, что вы попусту тратите время. На самом деле, организму нужно ленится и расслабляться, чтобы восстанавливать ресурсы.

«В одном из американских центров психического здоровья провели эксперимент. Группа испытуемых каждый день должна была приходить в центр после работы и проводить в тишине по 2 часа. В этот момент им не разрешалась пользоваться телефоном, все незавершенные дела нужно было оставить за дверью. Это время они должны были посвящать себе. А именно, читать книгу, рисовать, писать рассказы или свои мысли на бумаге. Через месяц при изучении мозга испытуемых выяснилось, что в гиппокампе произошел рост клеток и сформировались новые нейронные связи. Это позволило раскрыть свой творческий потенциал, повысило их работоспособность, а также снизило негативный эмоциональный фон», — рассказала Эмили Баттон.

Как начать вести тихую жизнь

«Нашему мозгу нужна разгрузка, чтобы как следует переварить полученную за день информацию. Эмоциональной стороны это тоже касается. Как следует проработать свои чувства, переживания, прошедшие события, дает возможность не терять связь с собой, более того, познать себя», — говорит психолог Мери Эролл.

Эксперт советует пройти несколько шагов на пути к «тихой жизни», чтобы обрети внутренний дзен и стать немножечко счастливее.

Первый шаг: понять, что выходной — это выходной. То есть не отвечать в это время на письма, не доделывать проект, даже, если есть вдохновение, хочется и колется.

Второй шаг — не смотреть в выходные в соцсети, даже посты не выкладывать. Если вы блогер и этим зарабатываете, лучше запрограммировать пост заранее на нужно время в уикенд.

Третий шаг — побыть наедине с собой: погулять, почитать, сходить в салон красоты, отключиться от дел.

Конечно, это проблематично, когда ты жонглируешь между семьей и работой. Ведь детям и мужу тоже нужно уделить внимание. Тогда один из выходных должен быть полностью ваш. Оставьте детей с бабушкой и отправьтесь куда-нибудь вдвоем или в одиночестве. При этом важно не испытывать чувство вину за то, что оставляете детей. Этому придется научиться. Знайте, что они с бабушкой или папой, с ним все будет хорошо, а сегодня хорошо должно быть вам. Все равно следующий выходной вы проведете вместе.