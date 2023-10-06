Что такое женская агрессия и почему опасно ее подавлять

Мужчины нередко отстаивают свое мнение открыто и агрессивно: стучат кулаками по стенам, ругаются матом, дерутся. И общество воспринимает это вполне себе с пониманием, констатируя — настоящий мужик.

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При этом женщины, наоборот, чаще сдерживают негативные эмоции, стесняются повышать голос и опасаются лезть на рожон. Даже, когда такое поведение «очень к месту». А если позволяют себе выплеснуть, как закипевший чайник, все, что накопилось за долгое время, получают от общества порицание и ярлык — неудовлетворенная истеричка.

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Эксперт по женской самооценке и кинетике, Евгения Иванова, расскажет, почему опасно подавлять агрессию и как ее правильно выражать, чтобы не навредить себе и не прослыть мегерой среди окружающих.

Почему мы сдерживаем себя

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Многие родители воспитывают девочек удобными для себя и общества. Поэтому с детства внушают им: «не злись, это некрасиво», «злюк никто не любит», «не стоит ссориться, лучше промолчи». Позже родительские фразы из детства заменяются упреками, которые женщины слышат от партнера и друзей: «перестань так остро реагировать», «не истери», «обижаешься как маленькая», «ты слишком чувствительная».

В результате «хорошие» девочки все больше убеждаются в установке: правильно то, что позитивно. А злость, обида и другие негативные чувства — плохие и небезопасные. Ведь когда мы их проявляем, нас не понимают, не принимают и не любят. А те, кто позволяет себе подобное агрессивное поведение — просто неадекватные фурии. Однако такой стереотип ошибочен. И подавление негативных эмоций со временем приводит к неприятным последствиям.

Чем опасен отказ от агрессии

Представьте, что вас беспокоят сильные боли. Вы переживаете за здоровье, поэтому как нормальный человек записываетесь на прием к врачу. Но вместо обследования, которое поможет найти проблему и получить лечение, слышите от доктора: «Вы разве не знаете, что болезнь — это плохо? Так чувствовать себя возмутительно. Но не переживайте, мы избавим вас от неприятных ощущений с помощью анальгетиков. Принимайте их каждый раз, как почувствуете боль. И улыбайтесь, зачем же вы расстраиваетесь!»

Такой врач вызовет недоумение. Ведь физическая боль хоть и редко кому по душе, но дает важный сигнал — «аларм, у нас проблемы». И если не искать причины боли, а лишь притуплять ее анальгетиками, исход может быть катастрофическим. Также и с подавлением эмоций.

Агрессия — это сигнал, подавление которого приводит к малоприятным последствиям:

Онемение чувств, потеря интереса к жизни

Если мы глотаем обиды, подавляем ярость, сдерживаем слезы, то со временем перестаем чувствовать негативные эмоции. Но что еще страшнее — когда мы запрещаем себе злиться, то утрачиваем и способность полноценно радоваться. Поскольку со временем запрет на любую эмоцию, как негативную, так и позитивную трансформируется в алекситимию — бесчувственность. Поэтому люди, подавляющие агрессию нередко выглядят холодными, отстраненными, а иногда неестественно тихими и спокойными.

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Возникновение проблем со здоровьем

Когда вы не выплескиваете негативные эмоции, то они остаются и разрушают вас изнутри. Исследования показывают: подавление эмоций повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных расстройств, язв и приводит к другим осложнениям здоровья.

Нарушение границ, снижение самооценки, уверенности в себе

Если ваши границы нарушают, то дать отпор наглецам — нормально. Но в жизни нередко случается по-другому. К примеру, мама, свекровь или подруги считают своим долгом поучать вас до старости, без перерывов на выходные. Но вместо адекватной реакции на такое вторжение, женщины давят в себе злость. И, потупив взгляд, «благодарно» улыбаются. Со временем границы стираются все сильнее, уверенность в себе падает, а отношения с близкими становятся невыносимыми.

Достижение целей дается нелегко

Негативные эмоции всегда энергетически сильно заряжены. Они — своеобразный катализатор, стимул к действиям, которые откладывались. Именно энергия агрессии помогает преодолеть себя, сделать быстрее и лучше «назло». Спортивные психологи и вовсе намеренно усиливают злость. В состоянии такой «спортивной» ярости люди совершают немало рекордов.

Вымещение зла на тех, кто слабее

Если подавленные эмоции долго копить внутри, то спустя время они нередко находят выход. И обычно жертвой настоявшегося негатива становятся тот, кто в моменте не осудит, не даст сдачи, но запомнит надолго. Например, ребенок.

Отсутствие денег

Чтобы зарабатывать, необходимо проявлять волю: рисковать, падать, вставать, настаивать, брать инициативу. Например, в разговорах с руководством не стесняться просить о повышении в должности, увеличении зарплаты. Строя карьеру, нередко приходится и кого-то сместить. А покорность и молчание в этом не лучшие помощники.

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Потеря связи со своим телом

Человека, который запрещает себе проявлять негативные эмоции выдает язык тела — кинетика. В движениях таких людей нет легкости, манкости, их челюсти сжаты, тело напряжено. Эмоции — это способ нашего тела заставить нас действовать. Когда мы их подавляем, то сбиваем с толку тело, постепенно теряем с ним связь. И плохо понимаем кинетические сигналы, которые посылают другие. В результате возникает ощущение оторванности как от себя, так и от мира.

Превращение секса в рутинный серый акт

Многие женщины любят смотреть фильмы и читать книги о вечной и страстной любви. С жадностью поглощают горячие сцены, представляя себя на месте счастливой героини. При этом в реальной жизни стесняются подобных желаний. Поэтому становятся заложницами не страстного партнера, а выученного спокойствия.

Яркий секс — это вид агрессии. Это раскрепощение, удовольствие для партнеров. Но когда нам нельзя злиться, кричать, открыто делиться неприличными фантазиями, а можно лишь «сохранять лицо», то секс превращается в скучнейшую механику.

Любые свершения, победы в бизнесе, в любви, неуемная энергия — это агрессия. Потому что присваивать себе деньги, статус, достижения, мужчину — захватнический акт.

Агрессия — это ракетное топливо, на котором хватит сил и желания долететь хоть к звездам, хоть в другие галактики. Но если мы запрещаем себе злиться, то остаемся хорошей девочкой, которая терпит к себе посредственное отношение, мало зарабатывает, соглашается на то что дают и постоянно пытается найти, где растеряла все силы.

Как разрешить себе негативные эмоции

Осознать, что агрессия — это нормально

Яркие эмоции, которые мы привыкли считать негативными, например, гнев, агрессия, запускаются самой древней частью мозга — рептильной. Эти эмоции — неотъемлемая часть человека, которая включается в моменты, когда что-то угрожает нашему физическому или ментальному благополучию. И эту часть нельзя игнорировать.

Понять, откуда появился запрет на негативные эмоции

Зачастую запрет на злость идет от родителей, но иногда мы неосознанно ставим его сами. Вспомните, кто в вашем детстве был агрессивным и позволял себе неадекватное поведение, что об этом человеке говорили другие, что вы чувствовали по отношению к нему сами. Возможно вы ощущаете дискомфорт и боитесь вызвать у окружающих такую же реакцию. После осознания скажите себе: то, как вел себя тот человек — неприятно. Я не хочу выражать отрицательные эмоции таким же способом, как он. Но разрешаю себе проживать любые эмоции по-другому.

Почувствовать, где накопилась злость и выпустить ее

Останьтесь наедине с собой, в месте, где никто не побеспокоит. Затем примите удобное положение, закройте глаза и вспомните, когда в последний раз вас что-то цепляло, обижало, злило. Почувствуйте, в какой части тела осталась негативная энергия: в руках, в ногах, в солнечном сплетении, в животе или в горле. Когда вы найдете место, то поймете, как эту агрессию проработать.

Как выпускать агрессию без вреда для себя и окружающих

Когда вы чувствуете, что агрессия застряла комом в горле или в солнечном сплетении, важно проораться. Для этого можно выехать в безлюдное место, в лес или включить погромче музыку в доме. Если чувствуете злость в ногах — устройте пробежку, попрыгайте, потопайте. Если ощущаете ее в руках — поколотите подушку, боксерскую грушу. Можно выпускать негатив регулярно, не дожидаясь пока он накопится. Например, бегать по утрам или записаться на агрессивные виды спорта.

Еще один акт агрессии, который мы нередко себе запрещаем — это мат. И смысл не в том, чтобы разговаривать матом регулярно. А в том, что не стоит запрещать его в моменте. Например, когда ударились мизинцем о кровать, когда упали или когда вас подрезали на дороге, не шепчите под нос: «ой батюшки, ой, мамочки, как же неприятно». Не стесняться и говорить ядреные слова в такие моменты жизни — нормально.

Если же у вас просто плохое настроение, не стоит оправдываться или подстраиваться под ожидания других людей, чтобы казаться хорошей. Скажите, как есть: «У меня очень плохое настроение. Я злая. Не трогайте меня сейчас».

Для выражения негативных эмоций не обязательно быть Мегерой Шакаловной, которая без устали шипит, истошно орет и бросается на окружающих по поводу и без. Важно лишь научиться принимать негативные эмоции, не пытаться их подавить, позволить себе чувствовать все, что чувствуете. Поэтому если хочется плакать — плачьте, кричать — кричите, колотить подушку — колотите, поделиться тем, что вас расстроило — делитесь. Вместе с разрешением проживать негатив вы впускаете в жизнь любовь к себе, большие доходы, яркий секс и самореализацию.