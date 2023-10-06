Россиянам объяснили, с кем спать в осенние холода

«Женщине можно вылечить депрессию очень просто: ей нужно быть желанной, получать от мужчины комплименты, подарки и так далее. В некоторых ситуациях даже секс не нужен: просто внимание вылечивает от хандры капитально. Мы все хотим счастья, а когда этого не получается, мы мечемся, а если не видим выхода, организм дает сигнал: засыпай, ведь чувств не надо, эмоций не надо, все замирает и затухает. Всегда есть вопрос, который человек не хочет решить, организм говорит: я ничего не могу сделать, и идет внутренняя забастовка», - заключила собеседница НСН.