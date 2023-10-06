Россиянам объяснили, с кем спать в осенние холода
Осенняя депрессия является катализатором сексуальной неудовлетворенности, при этом не стоит спать с «кем-нибудь» без эмоциональной близости, сказала в эфире НСН Юлия Варра.
Секс является главным средством в борьбе с осенней депрессией, однако его нельзя прописывать «как лекарство», объяснила в эфире НСН сексолог Юлия Варра. Согласно опросу издания «Мослента», секс является самым популярным способом борьбы с осенней хандрой. В ТОП также попали общение с друзьями и близкими, спорт, шопинг, работа и еда.
«Секс является одним из самых действенных способов борьбы с депрессией. Люди, которые живут регулярной половой жизнью и довольны своим партнером, гораздо реже вообще впадают в депрессию, чем те, кто одиноки или имеют больше проблемы с партнером. Более того, осень является катализатором неудовлетворенности человека своей сексуальной жизнью: хлоп, солнышко исчезло, а депрессия осталась», - сказала Варра.
При этом, по ее словам, нельзя прописать человеку «спать с кем попало».
«При этом секс нельзя прописывать как лекарство: иди и с кем-нибудь им займись. Это далеко не всегда работает, потому что человек – сложное существо и, занимаясь сексом, мы всегда хотим эмоциональной близости, хотим быть принятыми и понятыми. Секс – это физическое завершение акта принятия друг друга», – пояснила сексолог.
Варра назвала простой способ борьбы с женской депрессией и предостерегла россиян от «засыпания».
«Женщине можно вылечить депрессию очень просто: ей нужно быть желанной, получать от мужчины комплименты, подарки и так далее. В некоторых ситуациях даже секс не нужен: просто внимание вылечивает от хандры капитально. Мы все хотим счастья, а когда этого не получается, мы мечемся, а если не видим выхода, организм дает сигнал: засыпай, ведь чувств не надо, эмоций не надо, все замирает и затухает. Всегда есть вопрос, который человек не хочет решить, организм говорит: я ничего не могу сделать, и идет внутренняя забастовка», - заключила собеседница НСН.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что к Москве приближается «глубокий» циклон, который принесет дождь, заморозки и мокрый снег. По его словам, на следующей неделе москвичей будет греть исключительно «душевное тепло».