Врач рассказал, почему люди делают татуировки на лице

Желание сделать татуировку на лице свойственно, с точки зрения психиатрии, истероидным личностям, которые все время стараются быть в центре внимания. Но утверждать, что татуировка лица связана с психическими отклонениями, нельзя. Об этом «Парламентской газете» сказал врач-психиатр, доктор медицинских наук Михаил Клюшин. Так врач прокомментировал инициативу председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, обращаться за справкой к психиатру, тем кто хочет набить тату на лице.