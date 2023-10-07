Врач рассказал, почему люди делают татуировки на лице
Желание сделать татуировку на лице свойственно, с точки зрения психиатрии, истероидным личностям, которые все время стараются быть в центре внимания. Но утверждать, что татуировка лица связана с психическими отклонениями, нельзя. Об этом «Парламентской газете» сказал врач-психиатр, доктор медицинских наук Михаил Клюшин. Так врач прокомментировал инициативу председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, обращаться за справкой к психиатру, тем кто хочет набить тату на лице.
«Я вижу роль психиатров при этом лишь в том, чтобы попытаться убедить человека не делать этого, но ни в коем случае не ставить клеймо сумасшедшего на такого пациента. Врач не вправе поставить какой-то диагноз на основании того, что пациент хочет сделать тату на лице», — подчеркнул Михаил Клюшин.
По его мнению, наносить тату на лицо небезопасно и очень болезненно. Важно, чтобы такие манипуляции не наносили вред здоровью, чтобы впоследствии человек не получил осложнения, не потерял слух, зрение или обоняние. Конечно, такие проблемы могут вызвать депрессию. Поэтому врач должен рассказать о возможных психологических рисках и социальных трудностях при такой локализации тату.
Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее