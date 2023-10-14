От чего зависит наше настроение или как вставать всегда с той ноги

Настроение как погода: утром ясно и солнечно, а вечером может быть пасмурно и дождливо. Произошла какая-то ситуация, сменились эмоции и тут же изменилось настроение. "Рамблер" выяснил, от чего зависит настроение.

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Настроение — это эмоциональный фон, в котором мы находимся в настоящее время. Хорошее настроение сопровождается ровным психологическим состоянием, когда человека ничего не беспокоит, ему комфортно и спокойно. Плохое настроение всегда идет рука об руку с недовольством, раздражительностью.

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От чего зависит наше настроение?

От индивидуальных особенностей человека, а именно от скорости изменения процессов в центральной нервной системе. Изначально бывают быстрые и активные люди и более спокойные и размеренные.

У каждого человека совершенно уникальная емкость или гибкость психики — способность приходить в себя после негативных событий.

Многое зависит от нашего физического состояния

Безусловно, на настроение влияет внешний фон, Тяжело быть спокойным, когда вокруг происходят серьезные изменения, бедствия или потери.

Если ложиться и вставать в одно и то же время, то ваше настроение будет лучше. Сбитый график нарушает гормональный фон человека. Недостаток эндорфинов, серотонина, дофаминов быстро отразится на вашем состоянии.

И даже погодные условия влияют на нас! Когда за окном пасмурно, то и на душе становится тяжелее. Порой сама атмосфера намекает на то, что лучше остаться дома и провести время наедине с собой. Однако при достатке витаминов, отдыха и спорта переносить трудные времена будет легче.

Плохое настроение нормально,и негативные эмоции, которые возникают в течение дня абсолютно адекватны, если давать им достаточно внимания. Ни в кое случае нельзя избегать эмоции или откалкиваться от них, важно научиться проживать их и постепенно они перестанут задевать вас надолго.