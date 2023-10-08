Психолог рассказала, когда нужно перестать общаться с родственниками

Прекратить общение с родными людьми можно, если они причиняют боль человеку. Об этом рассказала клинический психолог Мария Борисова.

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«Можно не общаться с людьми, которые причиняют тебе боль, пусть и словом, и это будет взрослое решение, принятое человеком. <…> Уже с подросткового возраста можно обозначать, какие темы разговора вам неприятны», — высказалась Мария Борисова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Борисова рассказала, какие примеры служат сигналом для того, чтобы прекратить общение с родственниками. Среди них: критика доходов, отношений и фигуры человека.

Клинический психолог напомнила, что делать в случае неприятной ситуации. Она отметила, что не стоит забывать просить человека не высказываться на болезненную для адресата тему. По ее словам, это необходимо для психологического комфорта.