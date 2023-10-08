5 правил, чтобы подруга мужа не превратилась в любовницу

Как бы вы ни относились к идее дружбы между мужчиной и женщиной, важно, чтобы ваше мнение разделял партнер. Но и в ином случае компромисс возможен: предлагаем установить пять простых правил, которых сможете придерживаться и вы, и ваш супруг.

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Обсуждение границ

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Стоит признать, что полностью исключить общение с противоположным полом невозможно — ваша острая реакция на каждый его безобидный разговор с незнакомкой лишь сделает мужа скрытным. Обсудите, что для вас приемлемо и безобидно, а что вы однозначно считаете флиртом. Важно, чтобы оба были согласны и добровольно придерживались правил. Встретив одноклассницу (или одноклассника в вашем случае) на улице, можно пригласить ее на чашку кофе или разговор важно завершить в течение 15 секунд?

Дружба на четверых

Хороший способ разрядить обстановку и избавиться от подозрений — дружба на четверых. Если ваш партнер жить не может без общения со своей хорошей подругой из прошлого, предложите провести время вместе. Не забудьте уточнить, что ее кавалер тоже приглашен. Возможно, беспокоиться действительно не о чем и общительность мужа лишь подарит прекрасных друзей вашей семье.

Одобрение

Далеко не все остро реагируют на дружбу своего партнера с женщиной. Если вы полностью доверяете друг другу, вас можно только поздравить. Одобрение партнера — важное правило в общении с противоположным полом без ущерба для семьи. У кого-то мысль о дружбе мужа с женщиной вызывает только ухмылку, а у кого-то понимание. Если вы одобряете и принимаете такое общение без страха за свой союз, угроза для семьи минимальна.

Открытость

Правило, которое не помешает установить каждой паре, — это открытость в вопросах межполового общения. Будь то случайная или запланированная встреча, договоритесь, что о ней вы не будете ни лгать, ни умалчивать. Тогда не будет поводов для взаимных подозрений в измене и ситуаций, когда о таких встречах вы случайно узнаете от третьих лиц.

Отказ от двойных стандартов