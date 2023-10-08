Синдром самозванца: как распознать и избавиться

Синдром самозванца последнее время преследует все большее число людей. Те, у кого есть эта проблема, живут в состоянии постоянного стресса – это серьезно влияет на здоровье. Основатель онлайн-школы «Bumblebee», автор и ведущая онлайн-курсов Анастасия Чистякова в беседе с изданием «Дни.ру» рассказала, как диагностировать недуг у себя, улучшить качество жизни и обрести уверенность.

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«Синдром самозванца – это ментальное состояние, характеризующееся постоянным ощущением «недостаточности» (навыков, профессиональных качеств, умений и способностей) и страхом показаться обманщиком, не заслуживающим успеха или признания. Он может проявляться в различных сферах жизни, как в профессиональной, так и в личной», - отметила Чистякова.

Страдающие от синдрома часто не принимают свои достижения и считают способности случайными или не заслуженными. По словам эксперта, чтобы избавиться от недуга следует предпринять ряд важных шагов.

Во-первых, нужно осознать собственные успехи. Необходимо вспомнить достижения и написать их на бумаге – так получится понять, что они действительно реальны. Далее очень важно перестать сравнивать себя с другими – особенно не следить за соцсетями, где царит «успешный успех».