5 признаков того, что вашего партнера не волнуют ваши чувства

Иногда так бывает, что близкий вам человек не обращает никакого внимания на ваши чувства, он может казаться бесчувственным и относиться безразлично к вашим эмоциям и проблемам. Иногда нужно просто открыто рассказать об этом, чтобы выразить свои чувства и потребности.

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Открытое общение может помочь прояснить недопонимание и наладить взаимопонимание. Очень важно заботиться о своих эмоциях и окружать себя людьми, которые поддерживают и понимают вас. Если же такая ситуация сохраняется и негативно влияет на вас, возможно, будет полезно подумать о том, как вы управляете этими отношениями и нужны ли какие-либо корректировки для сохранения вашего эмоционального благополучия.

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Сегодня мы расскажем вам о пяти признаках того, что ваши чувства и проблемы не волнуют вашего партнёра.

1. Он всегда создает впечатление, будто во всем виноваты только вы

В каждой конфликтной ситуации вы оказываетесь в центре того, что пошло не так. Как бы всё ни началось, вывод кажется неизменным: вы с самого начала чувствуете ответственность за все проблемы в отношениях.

2. Ваши чувства воспринимаются как драматичные

Сталкивались ли вы с такой ситуацией, когда вы чувствуете необходимость выразить себя и поделиться тем, что вас беспокоит, но получаете в ответ комментарии типа «это перебор»?

И всё же вы упорствуете и снова пытаетесь рассказать о своих чувствах, но человек тут же спрашивает, нет ли у вас стресса или предменструального синдрома (ПМС), обвиняет вас в том, что вы играете в жертву, и утверждает, что вы постоянно всё драматизируете.

3. Ваш партнёр никогда не спрашивает, как ваши дела

Возможно, вы ещё не заметили, но одним из признаков того, что кому-то нет дела до ваших чувств, является отсутствие у него инициативы в их знании. Всякий раз, когда вы делитесь подробностями своего дня или событиями, обычно это происходит потому, что вы инициировали разговор.

Партнёр не берёт на себя инициативу и не спрашивает вас, что происходит в вашей жизни. Даже когда вы рассказываете о своих проблемах, вы замечаете, что он мало реагирует, как будто не придаёт значения тому, что вы говорите, или не обращает на это внимания.

4. Вы постоянно чувствуете себя одиноким

У вас есть партнёр. У вас есть статус официальных отношений в соцсетях, несколько ваших совместных фотографий на страницах, но в глубине души (а может, и не так глубоко) вы чувствуете полное одиночество.

Вы не решаетесь признать это чувство, потому что это может означать, что отношения не так крепки, как вам хотелось бы. Однако вы чувствуете, что на самом деле вы не вместе несмотря на совместную жизнь.

5. Вы боитесь критиковать своего партнёра

Всякий раз, когда вас что-то начинает беспокоить, вы стараетесь как можно быстрее избавиться от этого чувства. Несмотря на то что это влияет на вас ежедневно, вы делаете всё возможное, чтобы не рассказывать партнёру о своих чувствах.

Когда он делает что-то, что вас беспокоит, вы часто предпочитаете игнорировать его поведение, потому что знаете, что столкновение наверняка приведёт к ссоре, которую вы бы предпочли избежать. Потому что вы знаете, что в итоге это будет ваша вина, и основное внимание будет сосредоточено на том, как вы всегда преувеличиваете и создаёте драму.

И цикл повторяется снова и снова…

Позвольте мне сказать вам следующее: это ненормально чувствовать такое беспокойство в отношениях. Так не должно быть, и если вы окажетесь на этом пути, возможно, пришло время развернуться на 180 градусов! Общение с другим человеком должно дарить умиротворение, которое вы уже испытываете, когда остаётесь одни. Когда вы решаете идти с кем-то по жизни рука об руку, цель должна состоять в том, чтобы укрепить всё позитивное, что уже есть в ней.

Если же вы постоянно боретесь со своими эмоциями и скрываете их от партнёра, это явный признак того, что вы состоите в отношениях, которых не должно быть. Даже если у вас есть чувства к этому человеку, и вы хотите, чтобы эти отношения существовали, пришло время подумать. Они наверняка уже обречены на провал!

Если кто-то не заботится о вас и постоянно указывает на ваши недостатки, его не должно быть в вашем будущем.

Вы когда-нибудь задумывались, когда вы чувствуете себя счастливым в его присутствии? Это только тогда, когда этот человек говорит что-то хорошее? Это то, за что вы цепляетесь за отношения, игнорируя все случаи, которые причиняют вам боль? Действительно ли это та жизнь, которую вы хотите вести? Держитесь ли вы за эти редкие моменты доброты, чтобы оправдать пребывание в сложных отношениях?

Перестаньте отрицать реальность. Вероятно, этот человек вам не подходит. Вы просто отказываетесь признать это, опасаясь последствий. Вы знаете, что вам придётся прекратить эти отношения, но вы боитесь неизвестности. Позвольте мне рассказать вам, что вы почувствуете: вы почувствуете себя свободным. Прежде всего, свободным от тупиковых отношений и жизни, полной сомнений.

Отношения предназначены для того, чтобы обогатить вашу жизнь и придать ей ценность. Если вы постоянно чувствуете себя неуверенно и словно тонете, не имея надежды подняться на поверхность, значит, пришло время действовать.