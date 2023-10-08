Как побороть осеннюю депрессию

Физкультура и яркие цвета в интерьере помогут улучшить настроение в межсезонье, считает психолог Наталья Безгина. По ее словам, которые приходит «Мослента», апатия, слабость, раздражение сопровождают многих людей осенью, а благодаря общению можно с ними справиться.

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"В общении мы получаем необходимые эмоции. Осенью эмоций меньше, чем летом, меньше совместных путешествий, досуга, поэтому осенью нам недостает положительных эмоций. В общении дополучить их проще всего", — сказала психолог.

Она объяснила, что осенью природа засыпает, то же самое происходит и с человеком, поэтому лучше гулять, ходить в кино и театр, играть в настольные игры. Кроме того, полезно начать ежедневные прогулки, заняться спортом, куда-нибудь съездить.

Безгина рекомендует вспомнить хобби из детства: рисование, шитье, лепка, чтение и стремиться заниматься им раз в неделю. В качестве совета преодолеть осеннюю хандру психолог также посоветовала изучать новые сферы, например, науку, кулинарию, историю, литературу.

Ключевым, по мнению эксперта, является интерес, вовлечение в изучение предмета.