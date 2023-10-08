Почему вы живете не так, как хотите: инструкция, чтобы заявить о себе
Вместе с психологом разбираем тему проявленности.
«Заявить о себе миру часто не так просто. Завести блог, публично выступить или просто рассказать о своих чувствах близкому — всё это может быть одинаково страшно и некомфортно. Давайте разберёмся, почему мы боимся открываться другим и что стоит сделать для преодоления этого страха», — Диана Федюкович, практикующий психолог, преподаватель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия».
Проявление себя в мире — действия, направленные на выражение ценностей, эмоций и достижение важных для нас целей. Оно имеет решающее значение для личного роста и развития, а также для создания более искренних и глубоких связей с окружающими. Когда мы можем «показать себя», это значит, что мы способны на две важные вещи: принимать негативную обратную связь извне и справляться с нашим внутренним критиком.
Как понять, проявлен ли человек?
Давайте разбираться на примерах. Как живут люди, которые «проявлены», и чем от них отличаются те, кто пока не решился на этот шаг?
Пример №1. Проявленный человек
- Таня, 30 лет, веб-дизайнер, работает во фрилансе.
- Имеет пятилетний опыт работы и базу клиентов.
- Три года ведёт блог о своей работе.
- Ценник на свои услуги последний раз повышала шесть месяцев назад. Сейчас он выше на 20%, чем средняя стоимость по рынку.
Повышать оплату было волнительно, но она понимала, что её работа стоит этих денег. Сталкиваясь со сложными клиентами, Таня может отстоять себя и свою работу, но всегда готова к диалогу. Она знает свои сильные и слабые стороны.
Эта девушка уверена в личных силах и профессионализме. Она не принимает грубость со стороны заказчиков. Ведёт успешный блог и оценивает свою работу релевантно её качеству.
Пример №2. Есть сложности с проявлением
- Саша, 23 года, психолог, работает на себя.
- Начал работать с клиентами два года назад.
- Имеет пять-семь клиентов в неделю. Испытывает нехватку в деньгах и боится поднимать ценник.
Считает, что является начинающим специалистом, ощущает неуверенность в качестве своих услуг. Боится вести блог и искать клиентов. «Кто я такой для этого?!» — думает Саша.
Этот молодой человек сомневается в себе и своих силах. Да, может, он не является суперпрофессионалом, но эти сомнения настолько велики, что ему страшно заявлять о себе как о специалисте.
Пример №3. Проявленность — это не только про работу
- Катя, 45 лет, домохозяйка.
- Замужем 20 лет, имеет двоих детей.
- Последние два года ощущает ухудшение отношений с супругом, боится поговорить с ним о проблемах в отношениях.
Катя всё чаще задумывается о разводе, но сохраняет брак ради детей. Она боится поговорить с мужем о своих желаниях, тревогах и переживаниях. Недовольство отношениями накапливается. Мысли о разводе – это что-то вроде плана побега из безвыходной ситуации.
Все эти кейсы, конечно, упрощают реальность, но помогают нам увидеть, что такое «проявленность» и почему она так важна. Человек в рамках своей жизни имеет право открыто заявлять о личных чувствах и развиваться. Страх получить негативную обратную связь не должен его останавливать.
Почему страшно проявляться?
Что в вышеописанных кейсах, где есть страх проявленности (Саша и Катя), можно выделить в качестве его причин?
- Высокий уровень самокритики. Саша очень критично настроен по отношению к своей работе. Он уверен: чтобы искать клиентов, нужно быть гуру психологии. Внимание, вопросы: «Как определяется гуру?», «Всё ли у Саши так плохо на самом деле?». Возможно, его внутренний критик слишком строг по отношению к нему?
- Боязнь негативной обратной связи. Если мы говорим о себе «я хорош(а) в сфере Х», это накладывает на нас определённые обязательства. Становится страшно получить критику от коллег или клиентов. Ведь если ты специалист, ты не можешь ошибаться! Так думает человек.
- Страх разрушить отношения. Наш жизненный опыт, воспитание транслируют следующее: терпи, не ругайся, иначе отношения будут разрушены. И это правило работает не только с начальством, но и с близкими людьми (как в кейсе Кати). Такой страх мешает быть честными, обсуждать трудности в отношениях и в итоге — разрушает их.
Искренность и проявленность действительно подразумевают уязвимость, как об этом писала и говорила американская исследовательница Брене Браун. Чтобы избежать критики, стыда и «разрушения отношений», мы прячемся «в домик». Замолкаем и решаем, что лучше отсидеться в тени, чем столкнуться с негативом. В итоге мы лишаем себя карьерных возможностей, шанса улучшить отношения с близкими и прочих позитивных перспектив.
Как начать проявляться?
Проявление — навык, а не врождённая способность. Её можно тренировать, вопреки страху и всем аргументам «против», которые возникают в ответ на ваши новые идеи и желания.
1. Помните о самоэффективности и развивайте её
Альберт Бандура — исследователь научения и агрессии — также занимался темой самоэффективности. Он задавался вопросом: «Как меняется результативность отдельного человека, пары или группы в зависимости от их самовосприятия?».
В результате исследований Бандура обнаружил что те, кто верит в свои силы, показывают более высокую эффективность в своей деятельности. Поэтому отмечайте, что у вас получается хорошо, запрашивайте обратную связь и не бойтесь попросить о поддержке своих близких.
2. Развивайте толерантность к критике
Любой специалист сталкивается с критикой. Проведите небольшой эксперимент для проверки данного утверждения. Вспомните вашего любимого актёра или музыканта. Напишите в интернет-поисковике его имя и слово «критика». Вы обнаружите, что даже тот, кто вызывает у вас восторг или признание, сталкивается с негативными оценками своих трудов. Важно то, что это не мешает ему быть тем, кто вызывает симпатию.
Запрашивайте критику регулярно и скоро вы заметите, что она начинает вызывать всё меньше тревоги и страха, больше не разрушает вас как специалиста.
3. Пробуйте говорить о своих чувствах
Если вам непривычно заводить разговоры о чувствах со своими близкими, начните беседовать о чём-то небольшом, постепенно увеличивая «дозу» искренних разговоров. Вы можете рассказать о пользе такой искренности и призвать делиться своими чувствами в ответ. Старайтесь не обвинять, а просто говорите о своих чувствах.
Помните, что проявленность действительно не может быть простым и линейным путём к успеху и счастью. Но она является его частью. Если воспринимать это как навык, то его действительно реально развить. Медленно, но верно. Вы сами способны создать мир, в котором будет легко проявляться.