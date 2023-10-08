Почему вы живете не так, как хотите

Вместе с психологом разбираем тему проявленности.

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«Заявить о себе миру часто не так просто. Завести блог, публично выступить или просто рассказать о своих чувствах близкому — всё это может быть одинаково страшно и некомфортно. Давайте разберёмся, почему мы боимся открываться другим и что стоит сделать для преодоления этого страха», — Диана Федюкович, практикующий психолог, преподаватель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия».

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Проявление себя в мире — действия, направленные на выражение ценностей, эмоций и достижение важных для нас целей. Оно имеет решающее значение для личного роста и развития, а также для создания более искренних и глубоких связей с окружающими. Когда мы можем «показать себя», это значит, что мы способны на две важные вещи: принимать негативную обратную связь извне и справляться с нашим внутренним критиком.

Как понять, проявлен ли человек?

Давайте разбираться на примерах. Как живут люди, которые «проявлены», и чем от них отличаются те, кто пока не решился на этот шаг?

Пример №1. Проявленный человек

Таня, 30 лет, веб-дизайнер, работает во фрилансе.

Имеет пятилетний опыт работы и базу клиентов.

Три года ведёт блог о своей работе.

Ценник на свои услуги последний раз повышала шесть месяцев назад. Сейчас он выше на 20%, чем средняя стоимость по рынку.

Повышать оплату было волнительно, но она понимала, что её работа стоит этих денег. Сталкиваясь со сложными клиентами, Таня может отстоять себя и свою работу, но всегда готова к диалогу. Она знает свои сильные и слабые стороны.

Эта девушка уверена в личных силах и профессионализме. Она не принимает грубость со стороны заказчиков. Ведёт успешный блог и оценивает свою работу релевантно её качеству.

Пример №2. Есть сложности с проявлением

Саша, 23 года, психолог, работает на себя.

Начал работать с клиентами два года назад.

Имеет пять-семь клиентов в неделю. Испытывает нехватку в деньгах и боится поднимать ценник.

Считает, что является начинающим специалистом, ощущает неуверенность в качестве своих услуг. Боится вести блог и искать клиентов. «Кто я такой для этого?!» — думает Саша.

Этот молодой человек сомневается в себе и своих силах. Да, может, он не является суперпрофессионалом, но эти сомнения настолько велики, что ему страшно заявлять о себе как о специалисте.

Пример №3. Проявленность — это не только про работу

Катя, 45 лет, домохозяйка.

Замужем 20 лет, имеет двоих детей.

Последние два года ощущает ухудшение отношений с супругом, боится поговорить с ним о проблемах в отношениях.

Катя всё чаще задумывается о разводе, но сохраняет брак ради детей. Она боится поговорить с мужем о своих желаниях, тревогах и переживаниях. Недовольство отношениями накапливается. Мысли о разводе – это что-то вроде плана побега из безвыходной ситуации.

Все эти кейсы, конечно, упрощают реальность, но помогают нам увидеть, что такое «проявленность» и почему она так важна. Человек в рамках своей жизни имеет право открыто заявлять о личных чувствах и развиваться. Страх получить негативную обратную связь не должен его останавливать.

Почему страшно проявляться?

Что в вышеописанных кейсах, где есть страх проявленности (Саша и Катя), можно выделить в качестве его причин?

Высокий уровень самокритики. Саша очень критично настроен по отношению к своей работе. Он уверен: чтобы искать клиентов, нужно быть гуру психологии. Внимание, вопросы: «Как определяется гуру?», «Всё ли у Саши так плохо на самом деле?». Возможно, его внутренний критик слишком строг по отношению к нему? Боязнь негативной обратной связи. Если мы говорим о себе «я хорош(а) в сфере Х», это накладывает на нас определённые обязательства. Становится страшно получить критику от коллег или клиентов. Ведь если ты специалист, ты не можешь ошибаться! Так думает человек. Страх разрушить отношения. Наш жизненный опыт, воспитание транслируют следующее: терпи, не ругайся, иначе отношения будут разрушены. И это правило работает не только с начальством, но и с близкими людьми (как в кейсе Кати). Такой страх мешает быть честными, обсуждать трудности в отношениях и в итоге — разрушает их.

Искренность и проявленность действительно подразумевают уязвимость, как об этом писала и говорила американская исследовательница Брене Браун. Чтобы избежать критики, стыда и «разрушения отношений», мы прячемся «в домик». Замолкаем и решаем, что лучше отсидеться в тени, чем столкнуться с негативом. В итоге мы лишаем себя карьерных возможностей, шанса улучшить отношения с близкими и прочих позитивных перспектив.

Как начать проявляться?

Проявление — навык, а не врождённая способность. Её можно тренировать, вопреки страху и всем аргументам «против», которые возникают в ответ на ваши новые идеи и желания.

1. Помните о самоэффективности и развивайте её

Альберт Бандура — исследователь научения и агрессии — также занимался темой самоэффективности. Он задавался вопросом: «Как меняется результативность отдельного человека, пары или группы в зависимости от их самовосприятия?».

В результате исследований Бандура обнаружил что те, кто верит в свои силы, показывают более высокую эффективность в своей деятельности. Поэтому отмечайте, что у вас получается хорошо, запрашивайте обратную связь и не бойтесь попросить о поддержке своих близких.

2. Развивайте толерантность к критике

Любой специалист сталкивается с критикой. Проведите небольшой эксперимент для проверки данного утверждения. Вспомните вашего любимого актёра или музыканта. Напишите в интернет-поисковике его имя и слово «критика». Вы обнаружите, что даже тот, кто вызывает у вас восторг или признание, сталкивается с негативными оценками своих трудов. Важно то, что это не мешает ему быть тем, кто вызывает симпатию.

Запрашивайте критику регулярно и скоро вы заметите, что она начинает вызывать всё меньше тревоги и страха, больше не разрушает вас как специалиста.

3. Пробуйте говорить о своих чувствах

Если вам непривычно заводить разговоры о чувствах со своими близкими, начните беседовать о чём-то небольшом, постепенно увеличивая «дозу» искренних разговоров. Вы можете рассказать о пользе такой искренности и призвать делиться своими чувствами в ответ. Старайтесь не обвинять, а просто говорите о своих чувствах.