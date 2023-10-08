Психолог назвала способы борьбы с осенней депрессии

Психолог Наталья Безгина в разговоре с «Мослентой» назвала способы борьбы с осенней депрессией, одним из способов является чаще видеться с родными и близкими.

Наталья Безгина советует больше активности и движений, например, ежедневные прогулки.

Движение, активность — это жизненная энергия. Осенью природа засыпает, перестает быть активной, то же самое происходит и с человеком. Чтобы побороть систему, важно как можно больше двигаться. Наталья Безгина Психолог

Также стоит окружить себя яркими цветами в гардеробе и интерьере, по словам психолога, они помогут мозгу «проснуться», а также поддерживают внимание в происходящему вокруг.

Важно чаще видеться с родными и близкими людьми, например, посещать вместе мероприятия, отмечает Наталья Безгина.

В общении мы получаем необходимые эмоции. Осенью эмоций меньше, чем летом, меньше совместных путешествий, досуга, поэтому осенью нам недостает положительных эмоций. В общении дополучить их проще всего. Наталья Безгина Психолог

Наталья Безгина посоветовала также уделять внимание сферам, которые вам интересны.

Интерес — это базовая эмоция, которая позволяет человеку находиться в позитивном настроении, чувствовать себя включенным в мир, участвовать, выстраивать взаимосвязи с окружающими. Чем больше интереса, тем легче человек проходит сквозь хандру и апатию, свойственную осеннему периоду. Наталья Безгина Психолог