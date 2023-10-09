Психолог объяснила, как подлечить нервы с помощью фильмов ужасов

Фильмы ужасов способны пощекотать нервы, а также дать чувство стабильности, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

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По ее словам, во время просмотра хорроров у человека вырабатывается адреналин. Это приятно, так как иногда человек хочет, чтобы ему пощекотали нервы. Кроме того, для получения ощущения стабильности в жизни человеку важно иногда бывать в состоянии дестабилизации, отметила психолог.

Однако Лясакова не советует смотреть фильмы ужасов ранимым натурам в одиночестве, так можно загнать себя в депрессию. Однако дружеская компания поможет превратить просмотр страшной киноленты в веселое времяпрепровождение, подчеркнула врач.