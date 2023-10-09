Три простых способа перестать тратить деньги впустую

Навязчивая реклама, фоновая музыка в магазинах, удобный онлайн-шопинг – все эти и многие другие маркетинговые уловки способствуют быстрому и легкому расставанию с деньгами. Причем в корзине часто оказывается то, без чего можно спокойно обойтись. Расскажем, как перестать тратить деньги впустую и накопить их на воплощение большой цели.

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Поставить задачу

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Сложно ужаться в тратах и начать откладывать деньги, если нет четкого понимания, ради чего. Поэтому важно поставить перед собой конкретные цели. Но не просто "хочу накопить такую-то сумму", а "собираюсь купить квартиру", "полететь в путешествие на Кубу", "отправить ребенка учиться в престижный вуз".

При этом цель не должна оставаться эфемерной, ее необходимо "прорабатывать". В частности, выяснять, сколько примерно средств понадобится на ее реализацию. Тогда будет легче справиться с очередным соблазном купить что-то ненужное.

Главное – анализировать

Отказаться от необязательных приобретений легче, если увидеть траты на них в масштабе. Здесь не обойтись без анализа личных финансов, в чем поможет ведение дневника. Каждый день туда необходимо записывать абсолютно все расходы, которые были в течение дня: сколько и на что. Через месяц можно будет увидеть, какая часть зарплаты уходит на ненужные траты. Эти деньги можно было бы накопить и вложить во что-то действительно стоящее.

Есть смысл откладывать эту сумму каждый раз после получения зарплаты. Еще удобнее установить в банковском приложении процент, который будет автоматически переводиться на накопительный счет.

Избежать спонтанных покупок

Подобные приобретения еще называют эмоциональными. Не секрет, что удовольствие от шопинга помогает многим быстро заглушить грусть, тоску и тревогу. Поэтому, чтобы избежать спонтанных трат, не стоит заходить в магазин в плохом настроении. Вместо этого лучше прогуляться в парке, встретиться с друзьями или заняться спортом.