Психолог заявила о пандемии профессионального выгорания

Консультант по корпоративному управлению, бизнес-коуч Яна Лейкина считает, что сегодня профессиональное выгорание приобрело масштабы пандемии.

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Психолог отметила, что профессиональное выгорание раньше диагностировали у врачей, учителей и тех, кто трудится в сфере «человек – человек». Но сейчас специалисты замечают выгорание почти у всех групп населения, включая офисных сотрудников.

По словам Лейкиной, подобная тенденция возникает, поскольку нагрузка на людей возрастает, а адаптации для ее переработки не хватает. При этом распознать сразу профессиональное выгорание невозможно, оно развивается в несколько этапов. Сначала сотрудник с энтузиазмом берется за работу, ему кажется, что он со всем справляется, но затем что-то он начинает делать через силу. Позже у человека портится характер, ухудшаются отношения с близкими, пропадает сон и аппетит.

Сам выгоревший человек проблему не видит. Он не станет «креативить», предпочитая выполнять стандартные действия на работе, «чтобы делать как можно меньше, а получать – как можно больше».