Муж часто общается с бывшей женой. Просто дружит или хочет вернуться?

В нашей стране дружба после развода часто воспринимается как нечто недопустимое. Нередко россиянки недовольны частым общением своих мужей с бывшими женами, что приводит к семейным скандалам.

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Почему мужчины на постоянной связи с бывшими партнершами и как на это реагировать их половинам?

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Своим мнением поделились психологи обоих полов.

«Дайте человеку свободу и не устраивайте «охоту на ведьм»

Владимир Зуев , семейный психолог:

— Вопрос многослойный, как луковица. Один слой снимаешь, плачешь и снимаешь следующий.

Во-первых, важно быть уверенной в себе и строить доверительные отношениях с супругом. Если ему нужно обсудить какой-то вопрос с бывшей, это не должно вас «выбивать» из себя. История прошлых отношений закончена. Теперь вы его супруга и вам уже не нужно утверждать вашу приоритетность и важность первенства для него.

Во-вторых, дайте человеку свободу и не устраивайте «охоту на ведьм». Это естественно для людей – поддерживать отношения с теми, кто был значим для них.

Ревность убивает, а необоснованная ревность еще и уничтожает людей рядом с вами.

Почему муж это делает? Восполняет потребность в общении и понимании? А может, у него вновь формируется эмоциональная близость и тогда важно действовать. Общайтесь с вашим мужем искренне и глубоко – и тогда у вас не будет недоверия и ревности.

Если вы не можете справится с собой, тогда обговорите открыто условия взаимодействия с бывшей супругой. Например, не разговаривать в вашем присутствии. Не переходить на темы содержащие интимные подробности. Не созваниваться, когда это мешает выполнению семейных обязательств мужа. Список может быть любой – комфортный и безопасный для вас. Я за диалог и открытый разговор. Считаю, что важно защищать свои отношения и брак. Лучше обезопаситься и все обговорить, как только у вас появились тревожные сигналы.

«Бывает, что мужчина все переосмысливает и возвращается к бывшей жене»

Ольга Романив , семейный психолог:

— Для начала необходимо понять, действительно ли муж слишком активно общается с бывшей женой. Или вам так кажется, потому что сам факт общения вам не нравится?

Важный момент – наличие совместных детей в предыдущем браке. Если они есть, то общение мужа с бывшей женой имеет достаточно оснований – нравится вам это или нет.

Почему мужья могут общаться с бывшими женами, если, например, детей нет (или они есть, но это лишь повод)? Главная причина заключается в том, что отношения с вами его в чем-то не устраивают.

Да, его бывшая жена раньше тоже не устраивала, но многим мужчинам после развода (особенно когда отношения с новой партнершей не клеятся) начинает казаться, что «там» было лучше: тогда его понимали, поддерживали и терпели, а тут одни претензии.

Базовая причина такого поведения обычно заключается в том, что мужчина каким был, таким и остался: предыдущие отношения его ничему не научили, выводов о том, почему брак развалился, он не сделал.

Если вам кажется, что муж перегибает палку в общении с бывшей и уделяет вам мало внимания, стоит спокойно объяснить ему, что вам это неприятно.

Возможно, муж услышит вас и пойдет навстречу, скорректировав свое общение с бывшей. Если же в отношениях наметился кризис, лучше предложить ему походить на семейную терапию, если, конечно, муж на нее согласиться. Потом делайте соответствующие выводы – изменится после вашего разговора поведение мужа или нет.

Бывает, что мужчина все переосмысливает и возвращается к бывшей жене, если понимает, что с этой женщиной все его потребности в любви, принятии, поддержке, заботе закрывались гораздо лучше, чем с новой партнершей.

«Спросите себя: «Почему я так остро реагирую на то, что человек общается с бывшим?»

Юрий Грязев , клинический психолог, психоаналитик:

— В том, что молодой человек или муж общается с бывшей, я не вижу ничего криминального. Например, после разрыва отношений они поняли, что не хотят терять друг друга как друзья. А может, они осознали, какую ошибку совершили и решили заново строить отношения? Здесь все строго индивидуально, это непростая история – надо понимать, откуда дует ветер.

У многих принято так: если отношения закончились, то ни при каких обстоятельствах с бывшими общаться нельзя. Однако все мы понимаем, что когда-то мы были привязаны к этим людям и в какой-то мере скучаем по ним, даже если отношения закончились огромной обидой. Невозможно свой опыт взять и стереть из головы – не существует такого механизма (кроме амнезии).

Задайте себе вопрос: «Почему я так остро реагирую на то, что человек просто общается с бывшим?»

Так можно выяснить причину своей ревности. Может, она возникла на ровном месте? Или все-таки есть основания? А может, у того, кто ревнует, тоже есть какие-то грешки?

Если партнер часто взаимодействует с бывшими, нужно просто сесть и поговорить. Может быть, человек подумает и скажет: «Слушай, я понял, что заигрался. Ради того, чтобы наши отношения продолжались, я могу просто перестать общаться».