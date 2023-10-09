Как справиться с осенней депрессией: советы психолога

О том, как справляться с осенней депрессией, рассказала психолог Наталья Безгина.

«Под осенней депрессией часто понимают не медицинский термин, а апатию, сниженный тон настроения, чувства слабости, раздражения и одиночества, хандру. Долго находиться в нем не стоит – погрузившись в переживания, есть риск впасть в настоящую депрессию», – объясняет специалист.

По ее словам, для улучшения состояния стоит заниматься спортом, каждый день гулять. Осень – то время года, когда все замедляется, и человеку нужно «сопротивляться» этому процессу.

Эксперт посоветовала будить сознание при помощи ярких цветов, сложных и глубоких оттенков, принтов в одежде и интерьере. Увлекательные визуальные образы поспособствуют сохранению интереса к жизни.

Для хорошего настроения она предлагает совместную деятельность с близкими: прогулки, походы в театр или кино или просто остаться дома и поиграть в настольные игры.

«В общении мы получаем необходимые эмоции. Осенью нам недостает положительных эмоций. В общении дополучить их проще всего», – уточнила психолог.

Раз в неделю стоит отложить все дела и заняться любимым хобби. Вариантов очень много, достаточно выбрать и начать читать, шить, лепить, рисовать и так далее.

Отлично поможет, по мнению Безгиной, изучение различных сфер, вроде истории, наук или кулинарии.

«Интерес – это базовая эмоция, которая позволяет человеку находиться в позитивном настроении, чувствовать себя включенным в мир, участвовать, выстраивать взаимосвязи с окружающими. Чем больше интереса, тем легче человек проходит сквозь хандру и апатию, свойственную осеннему периоду», – цитирует специалиста «Лента.ру».