Как перестать ненавидеть понедельники

«Им бы понедельники взять и отменить», — пел герой Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука». И многие из нас готовы согласиться с этой строчкой. С одной стороны, в понедельник принято начинать новую жизнь, с другой люто ненавидеть. О нем начинаешь думать уже в концу уикенда, и сама мысль вставать по будильнику, идти на работу, вгоняет в тоску.

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Представьте, что понедельник отменили и рабочий день бы начинался в субботу. Тогда мы бы ненавидели субботу. Ведь наш организм привык лениться и ему так трудно входить в рабочий ритм. Но есть способы пересмотреть отношение к первому рабочему дню..

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Не пытайтесь объять необъятное

Утром в понедельник за рабочим столом мы все немного напоминаем ленивцев. Вот и делайте дела неспеша. Не набрасывайтесь на все и сразу. Например, ответьте из всей папки входящих только на те письма, которые являются самыми важными. С остальными разберетесь во вторник.

Сосредоточьтесь на выполнении только важных неотложных задач. Заодно составьте план на неделю, что и когда вам необходимо закончить. Распланировав рабочий процесс, вам будет проще в течение недели.

Не ленитесь

Если вы не можете ограничить себе в выполнении только конкретных задач, не ленитесь выполнять распорядок дня. Вставайте в одно и то же время, рассчитайте время, чтобы его хватило на элементарную зарядку. Она приведет организм в тонус.

Выстройте себе своеобразный график на день, что и когда вы должны сделать, это поможет оптимизировать рабочий процесс.

Поставьте на паузу

Обязательно делайте перерывы в работе, речь идет не только о перерыве на обед. Нашему мозгу важна разгрузка, чтобы нормально функционировать. Если вы будете в постоянном цейтноте, то станете менее продуктивны, мозг сама начнет лениться. Вы неосознанно станете отвлекаться на что-то, например, на соцсети (это и называется прокрастинация), и упустите ценное рабочее время.

В результате, попадете в замкнутый круг, со стороны будет казаться, что делаете много, а на самом деле не успеваете ничего.

Давать себе разгрузку нужно каждый час минут по 20. Кстати, если у вас есть курящие коллеги, вы возможно заметили, что каждый час они идут на перекур приблизительно на такое время. И именно, поэтому, многие из них не могут бросить курить. Ведь у коллег есть повод, уходя на перекур, дать таким образом отдохнуть своему мозгу.

Отделите рабочее место

Если вы на фрилансе или просто работаете из дома, не делайте работу, где попало, особенно на кровати. Чтобы стать продуктивнее, отделите для себя рабочее место, лучше целый уголок. Например, оградите ширмой от остального пространства рабочий стол и стул.