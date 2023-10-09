Психотерапевт рассказала, как перестать переедать из-за стресса и тревоги

Переживания, тревога и стресс часто вызывают желание потреблять больше еды. Кандидат психологических наук, клинический психолог МГУ, психотерапевт – практик Светлана Бронникова в беседе с kp.ru перечислила упражнения, которые помогут перестать переедать.

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Так, она советует попробовать переключиться и найти другие способы эмоциональной регуляции, не включающие еду. Можно, например, попробовать порисовать, прогуляться, послушать музыку. При этом ограничивать себя и устанавливать жесткие запреты не стоит, потому что это увеличит риск пищевого срыва, отметила эксперт.

«Попробуйте поставить таймер на 10 минут и полностью сменить деятельность: например, выйти в другую комнату и, глядя в окно, посчитать все проезжающие мимо машины. Спустя 10 минут подумайте, действительно ли вы хотите решать проблему с помощью еды, или можете воздержаться? <...> Часто потребность заесть нестерпимые переживания возникает именно на пике, и, если немного подождать, интенсивность спадает», — сказала Бронникова.

Если срыв все же произошел, не стоит ругать себя или еще больше ограничивать. Вместо этого психотерапевт советует позаботиться о себе — выйти на прогулку, сделать растяжку или массаж, принять душ. Специалист добавила, что избавиться от эмоционального переедания непросто, потому что для этого нужно обучить сопротивляющийся мозг новым способам регуляции эмоций, однако, «это точно возможно».