Назван тип личности людей, склонных чаще стыдить других за лишний вес

В ходе исследования психологи опросили более 2000 человек. Участники рассказывали про себя, свою жизнь и отношение к полноте и другим людям. Затем учёные сравнили возраст, вес, политические взгляды и социально-экономические факторы.

В результате среди тех, кто больше всего обращает внимание на телосложение, оказались консерваторы и богачи. Кроме того, выяснилось, что мужчины больше осуждают окружающих за вес, чем женщины. Люди пожилого возраста меньше всего оценивают форму окружающих. Молодые, наоборот, могут обсудить формы другого и высказаться по этому поводу.