7 способов быстро переключить мозг в режим отдыха

Настоящий отдых — это время, когда мы не думаем о рабочих делах, не проверяем бесконечно почту и не заглядываем в чаты. Но такая роскошь в современном мире становится все менее доступной. Даже перешагнув порог офиса, многие продолжают планировать задачи на следующий день, расстраиваться из-за того, что не успели, отвечать на сообщения коллег.

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Научиться переключаться между работой и жизнью необходимо, чтобы не допустить выгорания. А сделать это помогут несложные, но действенные ритуалы.

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Прощаться с работой

Неважно, работаете вы из дома или в офисе, когда день подошел к концу, закройте все приложения, программы и чаты, мысленно прощаясь с ними до следующего дня. Скажите, что с ними было приятно работать, но теперь время отдохнуть.

Переключите фон

Выходя из офиса, включите специальный плейлист для отдыха или аудио книгу. Пусть этот звуковой ряд символизирует переход из рабочего режима в отдых. Важно, чтобы включение определенного аудио стало ритуалом, так выработается рефлекс, помогающий мозгу понять, что рабочий день окончен.

Переоденьтесь

Даже если вы работаете из дома, после завершения трудового дня смените футболку или натяните пушистые смешные носочки. Пусть ощущение комфорта придет на смену сосредоточенности и вовлеченности в работу.

Не пересказывайте

Если в офисе не произошло ничего сверхъестественного, перестаньте пересказывать домашним мельчайшие подробности будней. Оставьте привычку проговаривать задачи дома, иначе мозг не сможет забыть о них хотя бы на пару часов.

Планируйте

Мы привыкли составлять план на рабочий день, но можно заранее решить, как вы будете отдыхать. Интересное дело вечером, будь то вкусный ужин, хобби, чтение, встреча с друзьями, заставит вас с нетерпением ждать конца работы и позволит быстрее отключиться от дел.

Вернитесь домой

Мозгу нужно некоторое время, чтобы перестроиться. Поэтому особое значение имеет дорога домой: недаром многие психологи и не только они рекомендуют пройтись пешком хотя бы 15 минут. Это позволит выдохнуть, успокоить мысли. А если вы работаете из дома, то заведите привычку выйти на улицу хотя ненадолго, дойдите до ближайшего магазина, подышите воздухом, дайте себе возможность перенастроиться.

Выполните дыхательные упражнения