Как признаться в любви: советы, которые помогут разобраться в чувствах

Почти каждый парень и девушка хоть раз в своей жизни признавались в любви. При этом момент признания в любви — один из самых волнительных для любого человека: рассказать о своих чувствах объекту симпатии бывает совсем не просто. Самое главное — сделать все, чтобы другой человек услышал и ответил взаимностью. Подробности о том, что стоит учесть накануне признания в любви и как сделать его правильно — в материале «Ленты.ру».

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Почему выражать свои чувства бывает сложно?

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Правильное выражение чувств — это такое выражение, когда человек говорит и делает то, что действительно думает и чувствует. Как объясняет в беседе с «Лентой.ру» психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова, в психологии это называется «конгруэнтность» — состояние, при котором ощущения человека, его вербальное и невербальное поведение находятся в согласии.

«Для этого важно уметь слышать собственное состояние, а также естественно предъявлять его миру. Такое спонтанное выражение собственных чувств полезно как для самого человека, так и его для отношений с окружающими, потому что оно облегчает коммуникацию», — говорит Юлия Кузнецова.

В то же время многие люди сами отмечают, что им было бы легче, если бы окружающие сразу напрямую заявляли о том, что их беспокоит или чего они хотят.

Однако рассказать о своих чувствах спонтанно и естественно, с легкостью могут дети, но у взрослого человека такая возможность зачастую ограничена. По словам Юлии Кузнецовой, это связано с тем, что, проходя через разный жизненный опыт, люди усваивают различные гласные и негласные социальные нормы и установки.

В первую очередь, можно вспомнить такие знакомые многим установки, как «злиться — плохо», «мальчики не плачут», «доверять другим — опасно», «никто тебя не поймет», «переживать — бессмысленно» и так далее. Они ограничивают возможность естественного выражения чувств, и человек в каком-то смысле учится не выражать их вовсе — вдруг за этим последует социальное осуждение?

Помимо этого, в различных стрессовых ситуациях одной из защитных реакций человеческой психики выступает диссоциация — если чувства причиняют страдания, мы учимся не обращать на них внимания, чтобы не испытывать боли.

Такие ситуации в нашей жизни происходят систематически: мы не можем избежать усвоения социальных правил того общества, в котором живем, и не можем избежать стрессоров. Усвоенное поведение закрепляется и становится автоматическим, — Юлия Кузнецова

В итоге получается, что человеку может быть сложно услышать себя и описать свое состояние другому. А особенность признания в любви состоит в том, что признающийся показывает свою уязвимость, которая часто трактуется как слабость. Поэтому многим этот процесс кажется сложным.

Как понять и признать свои чувства?

Влюбленность — это в первую очередь внутренний процесс, который принадлежит только влюбленному. Как отмечает в беседе с «Лентой.ру» клинический психолог Юлия Чаплыгина, влюбленный человек часто возвращается мыслями к своему избраннику, вспоминает минуты, проведенные вместе. Сама жизнь становится как будто ярче.

душевным подъемом;

приливом сил;

радостью;

душевным волнением. Ощущение влюбленности часто сопровождается другими чувствами:

Вне зависимости от того, какой ответ будет итогом признания в любви, сама влюбленность — это чудесное состояние, которое принадлежит только влюбленному, и об этом стоит помнить, — Юлия Чаплыгина

Чаплыгина отмечает: не зря психологи говорят, что мы влюбляется не в человека, а в то лучшее в нем, что есть в нас самих и отражается в другом человеке.

О чем нужно помнить, прежде чем признаться в любви?

Подумать о состоянии объекта симпатии

При этом человек, который вот-вот сделает признание в любви, должен в первую очередь помнить, что у его избранника или избранницы тоже есть чувства и разное актуальное состояние. Например, в его (или ее) жизни может происходить что-то, что будет мешать ему (ей) услышать нас правильно и отреагировать соответствующим образом.

В выборе правильного момента для того, чтобы признаться в своих чувствах, должно быть много заботы о чувствах другого — это очень важно. К слову, такой подход увеличивает шансы на душевный отклик адресата признания в любви. Поэтому прежде, чем рассказать о своих чувствах, Юлия Чаплыгина советует поинтересоваться у человека, готов ли он к разговору.

Быть открытым, не бояться собственной уязвимости

Как объясняет Юлия Кузнецова, открытость и уязвимость в моменты признания в любви парню или девушке показывают, что человек готов быть искренним, доверять и ценить доверие своего возлюбленного (возлюбленной). Быть уязвимым — значит, отказаться защищаться от возможной опасности, которые несут эти отношения для душевного равновесия.

Влюбленность всегда связана с риском: впуская кого-то близко в свою жизнь, мы позволяем ему видеть нас целиком, включая наши неидеальные стороны и те качества, которые мы сами в себе с трудом принимаем, — Юлия Кузнецова

По словам эксперта, самое главное заключается в том, что быть открытым с другим человеком — это все равно что сказать: «Я верю в то, что ты примешь меня таким, какой я есть, даже если что-то не очень нравится мне самому. Я надеюсь на то, что наши отношения не разрушатся, даже если ты увидишь меня временами слабым, раздражительным и так далее, потому что я доверяю тебе». Именно поэтому для того, чтобы пойти на такой шаг, как признание в любви, действительно нужна смелость.

Для того чтобы позволить другому увидеть нашу уязвимость, мы сами должны быть готовы сделать все, чтобы признать ее в самих себе. Важно дать себе возможность быть неидеальным так, чтобы это не влияло на уверенность в себе — и тогда можно выразить свою уязвимость другому человеку.

Как подготовиться к признанию в любви?

Порепетируйте. Если стесняетесь — лучше проговорить все слова заранее, следя за артикуляцией. Так будет возможно подобрать лучшую формулировку и проследить за тем, чтобы все слова были услышаны.

Отбросьте сомнения. Если чувствуете, что готовы признаться в любви и уверены в своих чувствах, преодолейте свой страх.

Подумайте, что может произойти, если признание состоится. А если не состоится? В конце концов, даже если ответ будет негативным, больше не придется мучиться от недосказанности. Не преувеличивайте. Для признания в любви зачастую достаточно фразы «я тебя люблю» — не нужно сразу дарить дорогие подарки, разбрасываться громкими словами, требующими от партнера ответственности, и предлагать руку и сердце.

Как признаться в любви?

Рассказать о своих чувствах лично

Традиционный способ признания в своих чувствах — это устное признание, монолог, в котором влюбленный или влюбленная своими словами искренне говорит о том, что происходит на душе.

Признаться в письменной форме

Устный монолог — не всегда идеальный способ признаться. Как отмечает профессиональный практикующий аналитический психолог, член Московской ассоциации аналитической психологии (МААП) и Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Татьяна Дужарь, если человек теряется от волнения в ходе изложения мыслей, для рассказа о чувствах ему больше подойдет письменное признание. Человек, решившийся написать любовное письмо, может выразить свои чувства более свободно, выбрать желаемую манеру, а также подготовить красивое послание, используя метафоры и эпитеты.

Устроить сюрприз

Что касается творческих методов признания парню или девушке в любви, тут все зависит от способностей и креативности человека, который решился поделиться чувствами. Чтобы сделать красивое признание без слов, можно, например, нарисовать картину с тайным посланием, написать и спеть песню о человеке или чувствах к нему, а также передать переполняющие разум эмоции через танец.

Татьяна Дужарь также отмечает, что признание парню или девушке в любви можно креативно обыграть как квест по городу: возлюбленный (или возлюбленная) будет разгадывать загадки и тайные шифры, которые будут приближать его (ее) к новым местам со спрятанными посланиями, связанными с тем, кто признается в любви, и его чувствами.

В последний спрятанный конверт можно положить любовное письмо, видеоролик с записанным вами признанием, или стихотворение, написанное своими словами и намекающее о ваших чувствах, — Татьяна Дужарь

Если же у того, кто признается, хватает знаний о возлюбленном — можно реализовать его мечту: отправиться в небольшое путешествие, устроить ужин при свечах, пойти в театр, на мастер-класс, подарить нечто ценное (необязательно дорогое). Этот сюрприз продемонстрирует умение слушать и заботиться, а признание после такого жеста будет восприниматься особенно тепло.

Как правильно реагировать в случае отказа?

Каждый, кто признается в любви, мечтает о том, чтобы объект их симпатии ответил на признание взаимностью. Но реальность такова, что даже если сделать все возможное, это не гарантирует положительный ответ.

«Если вы поделились своим волшебным и трепетным чувством, но получили отказ, важно эмоционально позаботиться о себе. Человек признался в любви, раскрылся, обнажил душу перед другим человеком — но получил болезненный укол», — отмечает Юлия Чаплыгина.

Если человек, которому было адресовано признание, ответил отказом — это не значит, что он плохой или какой-то не такой, просто ему нужно что-то другое. Тем не менее в момент отказа, поделившись своим волшебным и трепетным чувством, люди ощущают себя отвергнутыми.

По словам Юлии Чаплыгиной, тому, кто сделает признание, важно помнить, что нельзя отвергнуть человека целиком. То, что два человека не могут быть вместе, не значит, что нельзя построить отношения другого порядка и наслаждаться ими. Это понимание поможет сохранить отношения в тех случаях, когда это необходимо.

Это нормально, что нас выбирают не всегда. Тем не менее, нормально в момент отказа чувствовать боль, обиду и гнев. Уважение к другому в такие моменты важно. Он не виноват в том, что у него нет ответных чувств или он сам сейчас находится в таком жизненном периоде, когда вообще не готов откликнуться на чувства, — Юлия Чаплыгина

В то же время можно быть благодарным человеку за честность. Ведь таким образом он дает влюбленному, который делает признание, возможность не тратить время и найти другого человека, с которым он сможет быть счастлив. Уважая отказ другого, человек сохраняет чувство собственного достоинства по отношению к себе самому.

Как сохранить отношения с человеком в случае отказа?

Как говорит Юлия Чаплыгина, в случае, если выражение чувств не встретило взаимности, проще всего воспользоваться методом «с глаз долой, из сердца вон» — вычеркнуть человека из жизни, как будто его никогда в ней и не было. Но такое возможно не всегда: к примеру, люди могут работать вместе или быть членами одной компании.

Если признание в любви не встретило взаимности, а продолжать отношения с человеком хочется, важно проговорить правила, которые помогут сохранить эти отношения, — Юлия Кузнецова

По словам эксперта, кому-то может потребоваться пауза, чтобы восстановиться, — и тогда можно обозначить сроки этой паузы. Это может быть тяжелый и неприятный разговор, но он необходим для того, чтобы все участники взаимодействия понимали, что между ними происходит и для чего.

Впрочем, говорит Юлия Чаплыгина, иногда отношения сохранять и поддерживать не нужно, чтобы дать себе пространство справиться с отказом и с теми чувствами, которые он вызвал. В тех случаях, когда это особенно болезненно и не удается справиться самостоятельно, можно обратиться к психологу. Скорее всего, отказ разбередил старые эмоциональные раны — и они дают о себе знать.