«Сделай одолжение». Как отказать и никого не обидеть

Бывают люди, помогать которым попросту не хочется. Например, эгоцентрики, требующие внимания только к себе. Или токсичные родители, коллеги и знакомые, которые будут недовольны, даже если вы согласитесь им помочь. В таких случаях и отказывать проще. Намного сложнее обозначить границы, когда вас просят сделать одолжение — вежливо, корректно, но слишком часто или очень не вовремя. Рассказываем, что делать в таких случаях.

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Почему отказывать сложно

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Конечно, ситуации и причины бывают разными. Но есть некоторые общие закономерности, которые могут повлиять на каждого:

Вы боитесь реакции на отказ. Никто не хочет ранить чужие чувства — по крайней мере, без весомого повода. И дело не всегда в развитой эмпатии, хотя и она, конечно, влияет. Если человек обидится или разозлится, наладить отношения потом может быть трудно. Кажется, проще согласиться и помочь — даже в ущерб себе. Особенно если уже был негативный опыт.

Вы себя обесцениваете. Некоторые люди привыкли ставить чужие интересы выше своих: поддерживать, помогать, вникать в проблемы, даже когда нет времени или внутреннего ресурса. Если вы узнали в этом описании себя — пора вспомнить, что вы тоже важны.

Вы ищете объективные причины для отказа. Сказать «нет» коллеге, когда у вас в работе миллион проектов одновременно, кажется допустимым. А вот отказаться от задачи просто потому, что она вам не нравится, — уже нет.

Вы не знаете своих целей, желаний и приоритетов. В этом случае трудно понять, на что соглашаться, а от чего отказываться, чего вы хотите на самом деле, что вам нравится и что нет.

Вы считаете, что хорошие люди всегда помогают другим. Возможно, так говорили родители, писали в книжках, показывали в кино — и это стало установкой, от которой трудно избавиться.

Несмотря на то, какие причины есть лично у вас, полезно научиться отказывать даже самым приятным людям. Это снижает стресс, помогает осознать, сколько ресурсов у вас есть на самом деле и на что вы готовы их тратить. А советы ниже вам помогут.

Как отказывать вежливо

Разберитесь в своих приоритетах

Все, что мы делаем, так или иначе связано с целями и ценностями. Подумайте, чего вы хотите добиться в разных сферах и что считаете значимым. Так вы сможете осознанно соглашаться — или не соглашаться — помогать другим. Например, если коллега просит его подменить, вы можете сказать «нет», потому что для вас важнее провести время с семьей. Или, наоборот, согласиться, поскольку он помог в похожей ситуации и вы считаете важным его отблагодарить.

Откажитесь от ответственности за чужие чувства

Да, если вы скажете «нет», человек может обидеться, разозлиться, сделать неправильные выводы. Но не стоит забывать о своих границах и приоритетах только из-за чужих эмоций. Принимать отказы и работать со своими чувствами нужно уметь, и каждый учится этому самостоятельно.

Объясните, почему вы отказываете

Это нужно не всегда — например, отказать случайному попутчику, который просит поменяться местами в самолете, можно и без объяснений. Но если вы планируете общаться с человеком долго, сказать о причинах все же стоит. Во-первых, вы еще раз сформулируете их для себя. Во-вторых, покажете, что говорите «нет» просьбе, а не отвергаете и не пытаетесь задеть собеседника. В-третьих, так человеку будет проще принять отказ.

Уважайте собственные желания

Иногда кажется, что для отказа нужны какие-то серьезные поводы — например, занятость или неосведомленность в конкретном вопросе. Собственное нежелание, состояние, настроение к этим причинам обычно не относят. И зря. Вымотались, встали не с той ноги, просто хотите смотреть видео с котятами, а не решать чужие проблемы — все это вполне уважительные причины, чтобы сказать «нет».

Не оправдывайтесь

Если вы отказали в одолжении, значит, уже посчитали причину достаточно весомой. Не нужно оправдываться, бесконечно извиняться и уточнять, обиделись ли на вас и в какой степени. Во-первых, это неуважение к собственным решениям. Во-вторых, такое поведение на руку манипуляторам — оно показывает, что вы испытываете чувство вины, на которое можно надавить.

Предлагайте другие решения

Это полезно в личных отношениях и на работе. Допустим, вы делаете ремонт и партнер просит повесить двери. Или коллега пришел за помощью с отчетом. Если вы не готовы выполнить просьбу, но хотите помочь и показать, что вовлечены в происходящее, попробуйте предложить другие варианты. Например, поклеить обои или подсказать, у кого еще есть информация для отчета.

Берите паузу

Перед тем как отказать в помощи или согласиться, старайтесь брать время на размышление. Так вы оцените, есть ли силы, возможности и желание выполнить просьбу. А еще спокойно подберете формулировку или альтернативные варианты, если все-таки решите отказать.

Говорите честно

Даже если вы не слишком хотите объяснять причины отказа, врать открыто все же не стоит. Как правило, в таких ситуациях мы врем, чтобы не ранить собеседника. Но, если вы что-то упустите — например, выложите в соцсетях фото из бара, хотя сказали, что работаете допоздна, — это заденет сильнее, чем правда. В конце концов, всегда можно сказать «не хочу» — помним, это тоже уважительная причина.

Относитесь с уважением к собеседнику