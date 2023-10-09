Японские привычки для счастливой жизни

Япония год за годом входит в список самых счастливых стран, несмотря на постоянную загруженность. Мудрые жители освоили искусство простой жизни, в которой каждый момент имеет смысл. Небольшие ритуалы, увеличивающие уровень счастья, можно внедрить в свои будни. Изменения наступят уже через месяц.

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Оставаться активным

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В Японии существует понятие «Икигай» — то, ради чего стоит вставать по утрам. Это может быть работа, хобби, забота о семье. Важно, чтобы у вас всегда было что-то зажигающее, дающее ощущение наполненности и смысла. Если одно из занятий перестало радовать, ищите другое, не допускайте в жизни пустоты.

Замедлиться

Современный ритм заставляет выполнять несколько дел одновременно, не замечая самых простых и доступных радостей жизни. Поэтому в Японии принято замедляться, медитировать, жить по принципу: одно дело за один раз. Готовите ужин? Не включайте кино, сосредоточьтесь на том, как руки ощущают продукты, какой у них запах, цвет. Гуляете по парку? Отложите телефон и посмотрите вокруг, может, вы давно не замечали, как красиво пожелтели листья или какие симпатичные новые скамейки поставили во дворе.

Не переедать

Японцы относятся к еде с огромным уважением, они любят готовить, но никогда не переедают. Это помогает избежать многих хронических заболеваний, к тому же дает возможность насладиться вкусом еды по-настоящему.

Дружите

Согласно статистике, бодрость и активность с возрастом дольше сохраняют те, кто часто встречается с друзьями и близкими. Создайте круг людей, с которыми вам комфортно и интересно. Проводите время вместе, смотрите кино, гуляйте, находите новые хобби. Ощущение причастности и близости значительно повышает уровень общей удовлетворенности жизнью.

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