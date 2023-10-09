Психолог рассказала о важности чувства юмора

Чувство юмора часто становится «волшебным средством» от многочисленных невзгод. Оно помогает справляться с проблемами, находить близких по интересам людей, формировать позитивный взгляд на мир. Это показатель интеллекта и психического здоровья, остроумные люди воспринимаются окружающими как привлекательные в общении.

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О том, как развить в себе чувство юмора, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи Светлана Арсеньева.

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Существует несколько теорий появления юмора. Согласно одной из них, он возникает как защитная реакция, когда внешние проявления не соответствуют нашим субъективным и моральным принципам, но в то же время сама ситуация не является из ряда вон выходящей.

— Юмор оказывает успокоительное влияние на нашу психику. Лучшее лекарство — это смех, что подтверждают современные исследования. Есть множество обоснований положительного влияния юмора на социальные взаимоотношения и ментальное здоровье. Конечно, речь здесь идет об изысканном и деликатном чувстве юмора, без оскорблений, неуместных шуток, токсических форм и агрессии, — говорит Светлана Арсеньева.

Как чувство юмора влияет на наше состояние?

Самоирония помогает справиться с тревожностью, повышает настроение и снижает негативные последствия стресса. Умение пошутить над собственными ошибками и промашками говорит об адекватной самооценке.

Юмор помогает без взаимных обид вести сложные разговоры, а умение посмеяться над негативными ситуациями защищает нашу психику от страхов и дает утешение. Воспоминания о позитивных и забавных событиях мгновенно поднимают нам настроение. Кстати, люди с хорошим чувством юмора реже страдают от депрессии и одиночества.

Но юмор бывает разным. Нередко наравне с положительным влиянием проявляется его деструктивная сторона. К примеру, направленная на себя ирония, сопровождается уничижительными шутками, принижающими собственное достоинство или покушающимися на благополучие других людей.

Рассмотрим основные виды юмора:

Ассоциативный юмор выражается в добрых шутках, его цель — разрядить напряженную обстановку, найти общий язык с окружающими. Как правило, люди с ассоциативным чувством юмора воспринимаются как добродушные, им легко заводить друзей, они обладают высокой стрессоустойчивостью.

Самоподдерживающий юмор свойственен оптимистам. Эти люди умеют посмеяться над собой, рассказывают с юмором про нелепые ситуации в своей жизни, высмеивают неудачи. Обладатели самоподдерживающего стиля уверены в себе, легко адаптируются и переносят стрессы.

Самоуничижительный юмор является деструктивным стилем. Он предполагает шутки над собой, но человек пытается вызвать смех у окружающих и таким образом получить расположение. Такие люди склонны к эмоциональной неустойчивости, у них заниженная самооценка, наиболее подвержены депрессивным реакциям и тревогам.

Агрессивный юмор предполагает жесткий сарказм, направленный на окружающих. Обладатели такого стиля импульсивны, гневливы, агрессивны. Они манипулируют, прибегая к неприятным, колким и оскорбительным подшучиваниям, при этом вполне понимают, что это ранит человека.

Как развивать в себе позитивное чувство юмора?

Контактируйте с приятными людьми. Любые знания и навыки мы «прокачиваем» через общение. Чаще находитесь рядом с теми, кто обладает ассоциативным или самоподдерживающим стилем юмора. Они помогут сделать вашу картину мира светлее и ярче.

Расширяйте свой кругозор. Читайте анекдоты, смешные истории, делитесь оптимистичными роликами и положительным контентом с друзьями c коллегами, обсуждайте забавные истории с окружающими. Ежедневная доза позитива поспособствует улучшению эмоционального климата и психологического здоровья.

Тренируйте самоиронию. Попробуйте не воспринимать себя и курьезные происшествия с вами слишком серьезно, научитесь по-доброму смеяться над собой, старайтесь делиться нелепыми ситуациями, произошедшими с вами с окружающими. Таким образом можно облегчить переживания, а не усугубить негативное состояние еще больше.

Меняйте восприятие жизни. Постарайтесь обратить внимание на свою оценку жизни, вспомните ситуации, в которые попадали. На чем вы больше концентрируетесь — на забавных или на негативных моментах? Если вам свойственно сосредотачиваться на плохих сторонах, попробуйте успокоиться и найти в ситуации что-то смешное и забавное. Сначала будет сложно, но со временем вы сможете развить самоподдерживающий юмор, восприятие поменяется, вы автоматически будете иронизировать над случившимся.