Правда ли, что мужчинам жить проще: ответ психолога

Подавляющее большинство опрошенных социологами россиян считает, что мужчинам жить проще, чем женщинам. Так ли это в действительности, «ФедералПресс» узнал у психолога Александра Ершова.

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«Практического смысла в таких исследованиях немного, поскольку «у кого что болит, тот о том и говорит». Если вас беспокоит зарплата, то да, мужчины в среднем получают больше. Если вы озабочены своим весом, то научно доказано, что мужчинам похудение дается легче. Зато женщины дольше живут и намного выносливее. А еще только им дана возможность познать магию материнства», – сказал специалист.

Вопрос не в том, кому проще нести тяжелый чемодан, – речь не о самцах и самках, у которых в мире животных действительно вопрос физической силы и смелости оказывается решающим, а о людях. Он, по мнению психолога, должен ставиться по-другому – кто более благополучен и счастлив. Если еще точнее – кто счастливее, независимо от степени благополучия. А ответ на этот вопрос никакого отношения к гендерным, национальным и прочим физиологически заданным различиям не имеет, отметил Ершов.