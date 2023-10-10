Лариса Гузеева рассказала о секретах долгого брака

Супруг теледивы является президентом российской Федерации рестораторов и отельеров. У двоих супругов напряженный график: Лариса постоянно на съемках, Игорь в силу своей работы часто бывает в разъездах. Поэтому в редкие совместные выходные возлюбленные стараются проводить время дома.

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Лариса отмечает, раньше она постоянно контролировала супруга и не давала ему продохнуть. Гузеева контролировала, когда Игорь возвращался домой.

«В определенный момент я поняла, что была душнилой, ногой на горле. Мы сели, поговорили, и я сказала: «Я отступаю», - рассказала Гузеева в интервью РИА новости.

Супруги вместе 26 лет. По словам теледивы, им понадобились годы, чтобы довериться друг другу и отучиться контролировать каждый шаг.

Как кажется Гузеевой, главный секрет отношений – доверие. Супруги должны давать дуг другу больше свободы и понимать, что они не принадлежат друг другу и могут проводить время, как пожелают.