Психолог объяснил, почему некоторые люди эмоционально скупы в отношениях

Иногда в отношениях пары встает проблема эмоционального несоответствия. Женщине кажется, что мужчина бесчувственный, а тот не понимает, что спутница от него хочет, ведь он делает для любимой все, что может: дарит подарки и цветы, работает. Психолог Александр Ершов считает, что обретение гармонии в отношениях такого формата зависит от психотехник личностного роста и везения. Подробнее об этом он рассказал «ФедералПресс».