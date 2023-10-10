Психолог объяснил, почему некоторые люди эмоционально скупы в отношениях
Иногда в отношениях пары встает проблема эмоционального несоответствия. Женщине кажется, что мужчина бесчувственный, а тот не понимает, что спутница от него хочет, ведь он делает для любимой все, что может: дарит подарки и цветы, работает. Психолог Александр Ершов считает, что обретение гармонии в отношениях такого формата зависит от психотехник личностного роста и везения. Подробнее об этом он рассказал «ФедералПресс».
«Если человек родился в семье, где с раннего детства не видел теплых искренних отношений между мамой и папой, то ему будет очень трудно научиться эмоциональной открытости и честности в отношениях со своим партнером», – сказал специалист.
По словам психолога, в большинстве стран с устоявшимися традициями есть хотя бы отработанные ритуалы отношений. А в западном обществе существует целая культура общения на языке эмоций, которая внедряется через масс-медиа и действительно решает проблемы взаимопонимания между представителями разных традиций. Людям в России в этом направлении еще идти и идти, считает Ершов.
«Вообще, судя по отечественным масс-медиа, мы идем в обратном направлении – туда, где прав тот, кто сильнее и громче, где нормы негативного поведения на ток-шоу невольно переносятся в семьи, где, чтобы остаться психически здоровым, надо научиться выключать телевизор», – заключил собеседник.