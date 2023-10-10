Психотерапевт рассказала о связи переедания и депрессии

Нередко люди, которые склонны к перееданию, находятся в состоянии тревожности и депрессии.

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Переедание не всегда объясняется сильным аппетитом. Нередко человек не может отказаться от лишней порции, поскольку у него нет на это сил. Вместе с тем у него могут наблюдаться снижение интереса к физическим нагрузкам.

По словам кандидата медицинских наук, врача-психотерапевта и психиатра консультативно-диагностического цента ГНЦ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Татьяны Зеленковой-Захарчук, все это указывает на то, что у человека развивается депрессия и апатия, поскольку приверженность к регулярным физическим нагрузкам, следование несложным правилам здорового питания может соблюдаться только в том случае, если у человека есть на то силы и желание.