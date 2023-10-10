Психотерапевт рассказала о связи переедания и депрессии

Психотерапевт Бронникова рассказала о связи переедания и депрессии
Нередко люди, которые склонны к перееданию, находятся в состоянии тревожности и депрессии.
Переедание не всегда объясняется сильным аппетитом. Нередко человек не может отказаться от лишней порции, поскольку у него нет на это сил. Вместе с тем у него могут наблюдаться снижение интереса к физическим нагрузкам.
По словам кандидата медицинских наук, врача-психотерапевта и психиатра консультативно-диагностического цента ГНЦ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Татьяны Зеленковой-Захарчук, все это указывает на то, что у человека развивается депрессия и апатия, поскольку приверженность к регулярным физическим нагрузкам, следование несложным правилам здорового питания может соблюдаться только в том случае, если у человека есть на то силы и желание.
Кандидат психологических наук, клинический психолог МГУ, психотерапевт Светлана Бронникова согласилась с коллегой и назвала упражнения, которые помогут не переедать. Например, поймав себя на мысли, что не помешало бы что-нибудь съесть, нужно поставить таймер на 10 минут, выйти в другую комнату и, например, глядя в окно, посчитать все проезжающие мимо машины.