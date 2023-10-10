Сексолог назвал способы сохранить половую жизнь после 50 лет

Психолог и сексолог Олег Шевченко прокомментировал исследование ученых Массачусетского университета, обнаруживших, что в среднем мужчины перестают вести интимную жизнь в 64 года, а женщины — в 58 лет. Его цитирует «Московский комсомолец».

Он указал на то, что женское либидо может меняться в зависимости от гормонального фона, настроения, гинекологических заболеваний.

«После 40-45 лет уменьшается выработка половых гормонов, а к 50 годам может появиться ощущение сухости во время интимной близости. Однако прием заместительной гормональной терапии справляется с этими проблемами», — назвал он женщинам способ сохранить половую жизнь после 50 лет.

Кроме того, продолжил Шевченко, поддержать женское либидо помогут кальций и витамин D, Омега-3, регулярная физическая нагрузка.

У мужчин, подчеркнул сексолог, с возрастом может снижаться уровень тестостерона, что также уменьшает половое влечение. По словам Шевченко, мужчинам может помочь смена образа жизни.

«Однако привлекательная женщина способна возбудить мужчину независимо от возраста, а эректильная дисфункция бывает вызвана не возрастом как таковым, а сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистыми, неврологическими, диабетом и прочее. Также важен образ жизни, питание, движение, эмоциональное состояние», — заявил он.