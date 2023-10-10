Как пережить кризис в отношениях

Проблемы в браке случаются у любой пары.

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Долгие отношения представить без кризисов невозможно. Да, во время конфетно-букетного периода почти всем парам кажется, что они станут счастливым исключением и избегут всех сложных моментов.

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Но эта позиция делает кризис лишь острее, а переноситься он будет гораздо тяжелее. И все же есть шанс найти общий язык, разобраться с возникшими проблемами и стать еще ближе.

Признайте, что проблемы есть

Период яркой влюбленности одевает на партнеров розовые очки, они не просто кажутся идеальными друг другу, но и немного свысока смотрят на остальные пары, такие обычные, с недопониманиями и проблемами. Поверить, что однажды все те же сложности коснутся вас, почти невозможно. Поэтому многие пары закрывают глаза на зарождающийся кризис и обостряют его. Первым шагам к разрешению любой проблемы (не только в отношениях) должно стать признание, что она существует. Подумайте, что именно в вашем романе пошло не так.

Чтобы было проще, можно воспользоваться теорией Роберта Стенберга, утверждающей, что любовь формируют три компонента: близость, страсть и обязательства. Если трещину дала близость, то вы заметите, что стали меньше общаться, хуже понимать друг друга, не находить общих интересов. Проблемы со страстью выражаются в ставшем редким сексе, отсутствии тактильного контакта. А кризис обязательств — это проблемы быта, общих планов, разные цели и мечты.

Отказаться от обвинений

Важно помнить, что кризис в здоровых отношениях — это не проблемы одной из сторон, а сложности взаимодействия партнеров. Бесполезно обвинять партнера в том, что все идет не так. Это лишь усилит напряжение, заставит любимого человека занимать оборонительную позицию и «показывать зубы». Куда эффективнее признать, что в отношениях появилась напряженность, с которой справиться можно лишь вдвоем. Вместе ищите причину проблем и пути ее решения.

Не разъезжайтесь

Иногда кажется, что отдаление поможет взглянуть на отношения под другим углом, соскучиться, испытать те эмоции, которые кажутся уже потеряны. Но такой подход может привести к серьезному разочарованию: усугубится обида, непонимание, может появиться ощущение, что вас отвергли, оставили один на один с проблемой. Поэтому в моменты кризиса важно оставаться вместе. Иногда говорить, иногда молчать, но не отдаляться.

Находите точки соприкосновения