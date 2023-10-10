Перечислены ситуации, когда следует расстаться с партнером
Семейный психолог Наталья Панфилова в разговоре с News.ru назвала ситуации, когда необходимо расстаться с партнером.
По ее словам, главное в отношениях – доверие. Если начинаются подозрения и сомнения, то это создает трещину между влюбленными.
По словам эксперта, когда человек запрещает партнеру что-либо делать или куда-либо ходить и не видит проблемы в таком поведении, то это является ярким примером абьюзивных отношений. В этом случае лучше расстаться, потому что счастья никто из партнеров от такого союза не получит, добавила психолог.
Также Панфилова отметила, что люди должны уметь радоваться за своего любимого человека и поддерживать его. Если не будет положительных эмоций, могут появиться комплексы неполноценности, жизнь станет серой и унылой, считает она.