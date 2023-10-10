Психолог объяснил, как оставаться романтичными в отношениях

Чтобы сохранить романтику в отношениях, нужно научиться понятно для партнера выражать свои чувства — это может быть как романтический ужин, стихи, так и просто нежные слова, рассказал РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Артур Черненко. Главное, по словам специалиста, чтобы эти романтические жесты содержали в себе смысловую нагрузку и демонстрировали желание быть с человеком и готовность ему помочь.

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Романтический жест должен содержать в себе смысловую нагрузку, которую можно выразить простыми фразами:

«Я хочу быть с тобой», «Ты для меня важен», «Я благодарен и позабочусь о нас», — пояснил психолог.

Кроме того, не стоит стремиться к стереотипным клише из фильмов или любовных романов, следуя которым человек начинает вести себя неестественным образом. Черненко посоветовал также не дарить «ненужные безделушки». Он объяснил, что романтические жесты на всех этапах отношений выполняют разные функции: от завоевания партнера до проявления заботы и нежности.

Черненко напомнил, что все пары сталкиваются с негативными этапами в отношениях, когда может угаснуть романтический настрой, поэтому так важно желание обоих партнеров строить совместное будущее.