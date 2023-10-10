Как уборка в квартире повышает интеллект

В истории нет сведений о пристрастии к уборке знаменитых ученых и других великих умов. Наоборот, что не первооткрыватель, суперматематик, химик, талантливый писатель, то страшный неряха, которому все равно, что происходит в пространстве рядом с ним. Но, возможно, гений творцов был еще более развит, если бы они регулярно делали уборку.

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Исследователи установили, что клининг помогает развивать память, а заодно интеллект. Вот как это происходит.

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Вы создаете свой мир

Уборку не стоит ненавидеть. Хотя раскачаться, взять швабру и себя в руки после рабочей недели в выходные бывает так сложно. Но знайте, процесс затягивает. Ведь сейчас вы создаете свой мир, расставляете и меняете все, как вам надо, избавляетесь от грязи и считай от негативной энергии (так себе это и представляйте). Сейчас вы получили власть над ситуацией, возможно в жизни вам выпадает такой шанс не так часто. Подобное чувство контроля помогает снизить стресс и придает энергии.

Вы разгружаетесь

Несмотря на то, что уборка — трудозатратный процесс, подобная физическая активность помогает расслабиться. В процессе можно отключить мозги, перестать думать о проблемах, сосредоточившись на уборке и играющей на фоне музыке. Такая разминка заряжает энергией весь организм, позволяет мозгу потом лучше воспринимать новую информацию.

Вы тренируетесь

Как говорят фитнес-тренеры, час уборки в квартире равносилен часовой тренировке в спортзале, даже в конце можно пресс покачать. В процессе тренировки со шваброй, ускоряется кровообращение, мозг насыщается кислородом и питательными веществами. Это стимулирует образование новых нейронных связей. После вы становитесь восприимчивы к новой информации, будет ее легче запоминать, без труда освоите новый навык. В процессе уборки может легко прийти хорошая идея, целый проект или даже первые главы вашего великого романа. Не забудьте все потом записать.

Многие тут попытаются поддернуть домохозяек: «Почему каждая из них еще не получила нобелевскую премию?». Про нобелевскую премию доподлинно неизвестно, а вот Пулитцеровскую получали. Например, Маргарет Митчелл автор «Унесенных ветром». Обычная домохозяйка Стефани Майер прославилась на весь мир, написав сагу «Сумерки», которая стала бестселлером. Так что не надо недооценивать важность уборки в квартире и того, кто это делает.

Вы вдохновляетесь

Разбирая какие-то то вещи в шкафу, избавляясь от ненужного, вам может прийти в голову мысль изменить что-то в своей жизни. И мы сейчас не про ремонт. Например, поменять имидж, записаться в спортзал и прямо завтра оформить абонемент. А может, чем черт не шутит, развестись/расстаться с мужчиной уже далеко не мечты. Кстати, это может стать поводом для благоверного убираться вместе с вами или вообще отобрать у вас швабру и наводить порядок самому.

Вас отпускает